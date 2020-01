14.01.2020 - Das schönste Rathaus in NRW

Dies ist eine Aktion des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung, an der sich auch die Stadt Neuss beteiligt hat.

Bürgermeister Reiner Breuer stellt in einem kurzen Videoclip das Neusser Rathaus vor und erklärt, warum es selbstverständlich das schönste in ganz Nordrhein-Westfalen ist.

Zu sehen ist das Video auf den Social-Media-Kanälen des Heimatministeriums:

Facebook:

https://www.facebook.com/MHKBG.NRW

Twitter:

https://twitter.com/MHKBG_NRW

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCXT1ovLMC7M6jxx14AafPUQ

Instagram:

https://www.instagram.com/mhkbg_nrw

Unter dem Hashtag #schönstesrathausinnrw wurden über 70 Vorschläge aus NRW abgegeben – die Videos können nun alle auf den Kanälen des Heimatministeriums angesehen werden.

Und jetzt sind alle Neusserinnen und Neusser gefragt!

Schauen Sie sich bitte das Video mit Bürgermeister Breuer an und beteiligen Sie sich an der Aktion! Ab Ende Februar 2020 können nämlich die Bürgerinnen und Bürger auf der Internetseite des Ministeriums abstimmen, welches Rathaus den Titel „Schönstes Rathaus“ verdient hat. Über den genauen Zeitpunkt informieren wir Sie noch. Bitte „trommeln“ Sie für unser Rathaus, damit möglichst Viele abstimmen.

Das Gewinner-Rathaus wird am 28. März 2020 auf dem Heimat-Kongress des Ministeriums von Ministerin Ina Scharrenbach ausgezeichnet.