14.02.2020 - Förderkurse in den Osterferien

Die Stadt Neuss bietet in den Osterferien vom 6. bis zum 17. April 2020 wieder Förderkurse in den Fächern Deutsch, Englisch, Französisch, Latein und Mathematik an. Noch bis Freitag, 20. März 2020, können versetzungsgefährdete Schülerinnen und Schüler der Neusser Hauptschulen, Realschulen, Sekundarschulen, Gesamtschulen und Gymnasien sich für einen Förderkurs anmelden. Auch Schülerinnen und Schüler auswärtiger Schulen können an den Kursen teilnehmen, sofern sie in Neuss wohnhaft sind. Teilnahmevoraussetzung ist eine mindestens mangelhafte Zeugnisnote in dem jeweiligen Fach oder die Bescheinigung der Versetzungsgefährung durch einen Fachlehrer.

Die Defizite der Schülerinnen und Schüler werden in 16 Unterrichtsstunden in kleinen Gruppen aufgearbeitet. Der Unterricht findet vom 6. bis zum 17. April 2020 in der Zeit von 9 bis 10.30 Uhr oder von 10.30 bis 12 Uhr im Quirinus-Gymnasium, Sternstraße 49, statt.

Der Kostenbeitrag pro Förderkurs beträgt 70 Euro. Eine Ermäßigung des Kostenbeitrages auf 35 Euro können Erziehungsberechtigte beantragen, die Hilfe zum Lebensunterhalt oder Grundsicherungsleistungen nach SGB XII erhalten, die Arbeitslosengeld II oder Sozialgeld nach SGB II erhalten oder Arbeitslosengeld, Unterhaltsgeld oder vergleichbare Leistungen nach SGB III erhalten. Anmeldeformulare sind in den Sekretariaten der Neusser Schulen erhältlich.