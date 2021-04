14.04.2021 - „Kunst to go“ im Testzentrum Alte Post

Das Kulturforum Alte Post an der Neustraße ist seit einigen Tagen auch Corona-Testzentrum. Das Kulturinstitut nutzt seine Möglichkeiten und lädt Testwillige zu einer „Ausstellung im Vorbeigehen“ ein. Das persönliche Lieblingsmotiv gibt es in den nächsten Wochen im Mini-Format gratis dazu.

„Wir werden Postkarten von allen Werken für die Besucherinnen und Besucher des Testzentrums drucken lassen. So gewinnen die Besucher beim ersten Test einen ersten Eindruck und können irgendwann bei weiteren Testungen ihr Lieblingswerk als bleibende Erinnerung mitnehmen – und kommen auch zu unseren Ausstellungen und Aufführungen, wenn dies wieder in normaleren Bedingungen wieder möglich ist“, hofft Kurator Klaus Richter. „Die Pandemie verlangt der Kulturszene riesige Opfer ab. Wir freuen uns, mit dieser kreativen Ausstellungs-Idee eine Win-Win-Situation zu schaffen und zumindest einigen Neusser Künstlerinnen und Künstlern ein Forum bieten zu können. Selten erreichen wir so ein großes und in weiten Teilen sicher auch für uns neues Publikum“, ergänzt Hans Ennen-Köffers, Leiter des Kulturforums.

Zur Ausstellung gehören die Wände des Kiosks (besprüht von Künstler KJ263 im Rahmen der Ausstellung „Mein lieber Schwann“) sowie die Wände links vom Haupteingang (die 2020 im Zusammenhang mit der Themenwoche „Wass(er)leben“ von von OLDHAUS und AURA bemalt wurden). Auf dem Weg zur Testung im großen Veranstaltungssaal wandelt man noch an Werken von Janina Brauer, Johanna Clara Becker, Reiner Clemens, Simon Evertz, Sonja Hendricks, Simone Klerx, Heribert Münch, Christoph Rehlinghaus, Melanie Richter und Michael Rintelen vorbei.

Kostenlose Testungen sind an sechs Tagen in der Woche möglich, montags bis freitags von 9 bis 19 Uhr und samstags von 10 bis 16 Uhr. Idealerweise meldet man sich dazu elektronisch an unter www.neuss-coronatest.de.

(Stand: 14.04.2021/Stgl)

Bildunterzeile des Fotos im Bildarchiv: Auf dem Weg zur Testung geht man im Kulturforum Alte Post unter anderem an den Werken (v.l.) von Janina Brauer, Johanna Clara Becker, Simone Klerx, Sonja Hendricks und Simon Evertz vorbei. Foto: Hanne Brandt