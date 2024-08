14.08.2024 - Die Gelegenheit für alle Neusser, sich ein Stück Erinnerung zu sichern

Der Verkauf der Innenausstattung der Immobilie Am Konvent wird derzeit vorbereitet und startet bald.

Es tut sich etwas im ehemaligen Galeria-Kaufhof-Gebäude: Die Neusser Bau und Immobilienmanagement GmbH hat die Firma Leicht & Co. GmbH beauftragt, die Betriebs- und Innenausstattung, Dekorationen und weitere Bestandteile des früheren Kaufhofs zu vermarkten.

„Das ist ein weiterer wichtiger Schritt, um den Innenausbau vorzubereiten und mit der Umgestaltung des Kaufhofes zur Immobilie Am Konvent zu beginnen. Parallel zur Räumung werden bereits künftige Nutzungsmöglichkeiten entwickelt und mit der Politik abgestimmt“, sagt Bürgermeister Reiner Breuer.

So sind Mitarbeiter der Firma Leicht & Co. derzeit im Gebäude im vollen Gange, um die Vermarktung vorzubereiten. Da ist einiges zu tun, denn schließlich verfügt das Gebäude über eine Verkaufsfläche von 8.000 Quadratmetern und 10.500 qm an Nebenfläche. „Wir sind dabei das gesamte Inventar wie Regale, Vitrinen, Verkaufstresen, Schaufensterpuppen und Dekorationsgegenstände zu sichten, zu sortieren und zu bewerten. Ein solch großes Haus ist immer eine ganz besondere Herausforderung“, sagt Ares Krebs, Bereichsleiter Verwertung der Firma Leicht & Co.

Danach wird das Inventar zum Verkauf angeboten, auch an alle Neusserinnen und Neusser. Dazu wird es spezielle Verkaufstage in den nächsten Monaten geben, die noch bekannt gegeben werden. „Das ist dann eine gute Gelegenheit, sich ein Stück des ehemaligen Kaufhofs zu sichern und seine persönliche Erinnerung daran zu bewahren“, sagt Bürgermeister Reiner Breuer. Das Verwerten von hochwertigen Ladeneinrichtungen spiegele heute auch den Zeitgeist wider. „Denn mit dieser Aktion wird Nachhaltigkeit aktiv gelebt und die Umwelt durch unnötige Entsorgung entlastet. Früher wurden Einrichtungen einfach nur entsorgt.“

Ziel ist es, bis zum Ende des Jahres die Flächen komplett zu räumen. Dabei zu unterstützen, ist jede Neusserin und jeder Neusser herzlich eingeladen.

Leicht & Co. ist in der Branche kein Unbekannter. Seit 20 Jahren handelt die Firma mit Betriebs- und Geschäftsausstattungen in ganz Deutschland und ist auf die Verwertung von Betriebs- und Geschäftsausstattung aus dem Non-Food-Bereich spezialisiert. So hat die Verwertungsfirma in der Vergangenheit bereits Kaufhäuser in ganz Deutschland verwertet.