14.08.2024 - Kindertheaterreihe - Theater Kreuz & Quer mit „Gebrr und Grimm“

Im Rahmen der beliebten Veranstaltungsreihe „Kindertheater im Grünen“ lädt das Jugendamt der Stadt Neuss Kinder ab vier Jahren und deren Eltern, Großeltern, Tanten und Onkel zu „Gebrr und Grimm“ ein. Das Theater Kreuz & Quer führt das Stück am Samstag, 17. August 2024, 15 Uhr, vor der städtischen Kinder- und Jugendeinrichtung Geschwister-Scholl-Haus, Leostraße 71, 41462 Neuss, auf.

Gebrr und Grimm sind zwei Figuren wie sie unterschiedlicher nicht sein können: Grimm

will am liebsten immer nur in Ruhe seinen Tee trinken, Gebrr will am liebsten immer nur

von Grimm ein Küsschen oder ein Märchen erzählt bekommen, natürlich eines mit Küsschen

und „sich lieb haben“. Mit allen Haken und Ösen versuchen die beiden an ihr Ziel zu kommen: Grimm zu seinem Tee und Gebrr zu ihrem Küsschen und ihrem Märchen. Und irgendwie befinden sich die beiden plötzlich in dem Märchen vom Froschkönig. Und in dem wird der Frosch ja bekanntlich geküsst. Oder? Oder wird er an die Wand geworfen? Wie war das noch gleich?

Eine clowneske Reise durch das Grimmsche Märchen beginnt. Ein Schauspiel um das „sich lieb haben“ und das „sich gegenseitig lassen“.

Eine Anmeldung zum jeweiligen Theaterstück ist nicht notwendig. Bei schlechter Witterung findet die Veranstaltung im Inneren des Geschwister-Scholl-Hauses statt.

Für weitere Fragen steht die Jugendförderung unter 02131-90-5139 gerne zur Verfügung.