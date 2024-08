14.08.2024 - Veranstaltungsprogramm der Stadtbibliothek

Nach der Sommerpause geht es mit Schwung und vielen Aktivitäten auf dem Neusser Stadtgebiet in den Herbst. Bei einigen der Aktionstage und -wochen ist auch die Stadtbibliothek dabei.

Zunächst geht das Jubiläumsjahr des „Literarischen Sommers / Literaire Zomer“ mit zwei Veranstaltungen in Neuss zu Ende. Am Dienstag, 3. September, ist der Niederländer Patrick van Odijk mit seinem Debütroman im Clemens Sels Museum Neuss zu Gast. Um 18 Uhr nimmt er die Gäste mit einer Lesung aus seinem Buch „Der falsche Vermeer“ mit auf eine Reise in die Kunstwelt zurzeit des zweiten Weltkriegs. Im Vorfeld der Lesung haben die Zuhörer*innen um 17 Uhr die Möglichkeit, im Museum einen Blick auf die Gemälde der niederländischen Maler des 17. Jahrhunderts zu werfen.

Mit einem Austausch über Leseerfahrungen zu den Büchern des „25. Literarischen Sommers / 25e Literaire Zomer“ endet in Neuss das deutsch-niederländische Literaturfestival am Dienstag, 10. September, um 18 Uhr in der Stadtbibliothek.

Am Samstag, 14. September, wird die Stadtbibliothek auf dem Umweltmarkt zum Auftakt der „Woche der Nachhaltigkeit“ in der Zeit von 11 bis 16 Uhr mit einem Informations- und Mitmachstand rund um die Saatgutbibliothek auf dem Marktplatz vor dem Rathaus vertreten sein. In den Räumen der Stadtbibliothek präsentiert die Ortsgruppe Neuss des „NABU e.V.“ im September zwei Wanderausstellungen: „Gönn‘ dir Garten“ und „Kleine Tiere mit großer Bedeutung“. Darüber hinaus gibt Stefanie Lehmann von der Verbraucherzentrale NRW in einem Vortrag am Donnerstag, 19. September, um 18 Uhr Tipps für ein gesundes Zuhause und verrät, wie ein möglichst schadstoffarmes Zuhause geschaffen werden kann.

Zur traditionellen 19. Kulturnacht öffnen die Kulturinstitute in Neuss am Samstag, 21. September, ihre Pforten. Auch die Stadtbibliothek lädt an diesem Abend Klein und Groß unter dem Motto „Papierzauber“ zu einem bunten Mitmachprogramm ein.

Das Septemberprogramm der Stadtbibliothek im Einzelnen

2. September 2024: MiniBücherwürmchen

Am Montag, 2. September, erhalten Babys im Alter von sechs bis zwölf Monaten unter Leitung der pädagogischen Fachkraft Ümmü Akca bei den „MiniBücherwürmchen“ durch rhythmische Geschichten, Lieder, Reime und Spiele wertvolle Impulse für ihre Sprachentwicklung. Es können jeweils acht Babys mit je einer Begleitperson teilnehmen. Die Veranstaltung beginnt um 10.30 Uhr in der Stadtbibliothek und ist für Eltern und Babys kostenlos. Eine vorherige Anmeldung über die Website ist erforderlich.

3. September 2024: Literarischer Sommer: Lesung von Patrick van Odijk aus „Der falsche Vermeer“

Die letzte Lesung im Rahmen des „25. Literarischen Sommers / 25e Literaire Zomer“ ist am Dienstag, 3. September, um 18 Uhr im Clemens Sels Museum Neuss. Patrick van Odijk liest aus seinem Debütroman „Der falsche Vermeer“ und erzählt von dem Maler Jan van Aelst, der ein oder mehrere Gemälde des berühmten Künstlers Vermeer gefälscht und verkauft haben soll. Das Projekt „Literarischer Sommer / Literaire Zomer mit Patrick van Odijk” wird durch das Interreg-Programm Deutschland-Nederland ermöglicht und von der Europäischen Union kofinanziert.

Mit dem Angebot „Kunst im Dialog im Clemens Sels Museum Neuss“ bieten Mitarbeitende des Museums die Möglichkeit, um 17 Uhr im Vorfeld der Lesung einen Blick auf die Gemälde, insbesondere der niederländischen Maler des 17. Jahrhunderts zu werfen. Die Teilnahme an diesem Zusatzangebot ist für Besucher*innen der Lesung kostenfrei.

Karten für die Lesung können über die Ticketzentrale eventim oder in der Tourist Information Neuss erworben werden. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, diese telefonisch unter 0163/9275658 oder per Mail unter tickets@literaire-zomer.eu zu reservieren und an der Abendkasse zu bezahlen. Nähere Informationen zum Gesamtprogramm und zu den einzelnen Veranstaltungen sind auf der Website des Literarischen Sommers zu finden.

7. September 2024: NähBar im Makerspace

Unter Anleitung von Christine Vogel kann in der „NähBar“ am Samstag, 7. September, ab 10 Uhr mit etwas Geschicklichkeit und einer Nadel aus alten Stoffresten, einem ausgedienten Hemd, Kleid oder einem anderen Lieblingsstück noch ein Partygeschenk, eine neue Einkaufstasche oder ein Kissen gezaubert werden. Zu der gemeinsamen Nähaktivität sind Kinder ab acht Jahren und deren Familien eingeladen. Vor Ort können entweder die vorhandenen Nähmaschinen genutzt oder eigene mitgebracht werden. Weitere Nähutensilien sind ebenfalls willkommen. Diese Veranstaltung findet in Kooperation mit „Transition Town – nachhaltig leben“ statt; der „Rotkreuz-Laden & Café“ unterstützt sie ebenfalls. Die Teilnahme ist kostenfrei. Aufgrund begrenzter Plätze im Raum ist eine Anmeldung über die Website erforderlich.

7. September 2024: ProgrammierBar im Makerspace

Jugendliche ab zehn Jahren werden sich am Samstag, 7. September, in der „ProgrammierBar“ im Makerspace der Stadtbibliothek unter Anleitung von Jörg Schmitz mit den Themen Programmierung und IT-Technologien befassen und ihr Wissen über die Zusammenhänge von Bits und Bytes erweitern. Dazu gehören zum Beispiel die Programmiersprachen „Scratch“ und „Python“, der Mikrocontroller „Arduino“ und der Einplatinencomputer „Raspberry Pi“. Die Veranstaltung ist kostenfrei und beginnt um 13.30 Uhr. Eine vorherige Anmeldung über die Website ist erforderlich.

10. September 2024: Literarischer Sommer: Leseerfahrungen auf der Spur

Zum Ende des Literaturfestivals findet die Veranstaltung „Literarischer Sommer: Leseerfahrungen auf der Spur“ am Dienstag, 10. September, um 18 Uhr in der Stadtbibliothek statt. Hier wird gemeinsam über die in diesem Jahr gelesenen Titel gesprochen, um andere Sichtweisen und Lesearten kennenzulernen, neue Dimensionen zu entdecken und so den eigenen Horizont zu erweitern. Der Eintritt ist frei, um vorherige Anmeldung über die Website wird gebeten.

12. September 2024: Bilderbuchkino „Lesebär“

Beim Bilderbuchkino „Lesebär“ am Donnerstag, 12. September, erfahren Kinder zwischen zwei und fünf Jahren um 15 Uhr in der Stadtbibliothek, was ein ödes Bilderbuch und ein feuerspeiender Drachen miteinander zu tun haben und wie aus dem langweiligsten Geschenk die fantastischsten Abenteuer werden. Vorgelesen wird die Geschichte „So kam das mit dem Drachen“ von Daniel Fehr und Sébastien Mourrain. Der Eintritt ist frei und der Besuch ohne Voranmeldung möglich. Nähere Informationen finden sich auf der Website.

13. September 2024: BuchTiger

Mit Leo und Mug erleben Kinder von vier bis sechs Jahren in der Stadtbibliothek beim „BuchTiger“ am Freitag, 13. September, um 15 Uhr, dass Coolsein ganz schön anstrengend sein kann. Die Geschichte „Ab heute sind wir cool“ von Susann Opel-Götz wird mithilfe der App „Tigerbooks“ vorgelesen und mit Animationen zum Leben erweckt. Der Eintritt ist frei, die Plätze sind jedoch begrenzt, deshalb ist eine Anmeldung über die Website erforderlich.

14. September 2024 Die Stadtbibliothek auf dem Umweltmarkt zum Auftakt der „Woche der Nachhaltigkeit 2024“ in Neuss

Mit einem Informationsstand, einer Sammel- und einer Mitmachaktion beim Umweltmarkt auf dem Marktplatz vor dem Rathaus startet die Stadtbibliothek am Samstag, 14. September, in die Woche der Nachhaltigkeit. Da sie für die kommende Saison ihre Saatgut-Bibliothek wieder auffüllen möchte, sammelt die Stadtbibliothek während des Umweltmarktes in der Zeit von 11 bis 16 Uhr Saatgut. Egal ob von Nutz- oder Blühpflanzen, jegliches Saatgut ist herzlich willkommen. Wer Tütchen mit Saatgut aus dem eigenen Garten am Stand der Stadtbibliothek abgibt, nimmt an einer Verlosung teil. Das Saatgut sollte aus eigenem Anbau stammen und samenfest sein, damit es weitervermehrt werden kann. Gemeinsam mit der Wildkräuterpädagogin Veronika Neumann wird darüber hinaus am Stand Samenpapier für die nächste Pflanzsaison hergestellt. Der Besuch des Umweltmarktes ist kostenfrei und ohne Voranmeldung möglich. Nähere Informationen finden sich auf der Website.

14. September 2024 Familienzeit extra: „Stadt, Land, Spielt!“

Jedes Jahr am zweiten September-Wochenende treffen sich landauf, landab Spielbegeisterte – Große und Kleine, Junge und Alte. Auch die Stadtbibliothek Neuss ist in diesem Jahr als Veranstalterin von "Stadt-Land- Spielt!“ wieder mit dabei. Im Rahmen einer „Familienzeit extra“ am Samstag, 14. September, sind Familien mit Kindern ab vier Jahren um 11 Uhr eingeladen, exklusive Spielepakete auszuprobieren, die die Stadtbibliothek eigens für diese Veranstaltung erhalten hat. Die Teilnahme an diesem Spieletag ist kostenfrei, doch um Anmeldung wird über die Website gebeten. „Stadt-Land-Spielt!“ ist eine bundesweite Initiative, die das Miteinander und die Freude am gemeinsamen Spielen unterstützt und finanziell fördert.

16. September 2024: Bücherwürmchen

Um die Sprachentwicklung von Anfang an zu fördern, lädt die Stadtbibliothek Kleinkinder im Alter von zwölf bis 24 Monaten am Montag, 16. September, zu den „Bücherwürmchen“ ein. Unter der pädagogischen Leitung von Ümmü Akca werden Eltern oder Großeltern gemeinsam mit ihren Kindern lesen, singen und spielen. Die Veranstaltung beginnt um 10.30 Uhr, die Teilnahme ist kostenfrei. Eine vorherige Anmeldung über die Website ist erforderlich.

17. September 2024: Sprechstunde für die „Digitalen Angebote“ der Stadtbibliothek

Am Dienstag, 17. September, gibt es in der Stadtbibliothek um 16 Uhr ein neues Serviceangebot. Im Rahmen einer Sprechstunde werden die digitalen Angebote vorgestellt, Hinweise zur Nutzung dieser Plattformen gegeben und Fragen der Teilnehmer*innen beantwortet. Mit einem gültigen Bibliotheksausweis ist die Teilnahme kostenfrei, um Voranmeldung über die Website wird gebeten.

18. September 2024: Schreiben, lesen und darüber reden – Inklusiver Literaturkurs

Nach einer Sommerpause startet der „Inklusive Literaturkurs“ im Makerspace der Stadtbibliothek am Mittwoch, 18. September. Er beginnt um 16.30 Uhr. Interessierte mit und ohne Behinderungen haben die Möglichkeit, unter der fachlichen Leitung des Diplom-Pädagogen und Autoren Johannes Schwelm Geschichten selber schreiben zu lernen, vorzulesen und an diesem Nachmittag mit anderen darüber zu sprechen. Dieses Angebot findet in Kooperation mit der Behindertenhilfe der Augustinusgruppe in den Räumen der Stadtbibliothek statt. Die Teilnahme ist kostenfrei und ohne vorherige Anmeldung möglich. Nähere Informationen sind über die Website abrufbar.

19. September 2024: Aktiv für Nachhaltigkeit: Gesundes Zuhause

Im Rahmen der „Woche der Nachhaltigkeit“ gibt Stefanie Lehmann in der Stadtbibliothek am Donnerstag, 19. September, um 18 Uhr Tipps für ein gesundes Zuhause und beantwortet Fragen des Publikums rund um schadstoffarmen Wohnraum. Die Veranstaltung ist ein Beitrag zum „Integrierten Klimaschutzkonzept“ der Stadt Neuss und wird in Kooperation mit der „Verbraucherzentrale NRW“ durchgeführt. Der Eintritt ist frei, um vorherige Anmeldung über die Website wird gebeten.

21. September 2024: Kulturnacht

Am Samstag, 21. September, öffnen Kulturinstitute in Neuss ab 17 Uhr wieder ihre Pforten, um einen Einblick in ihre Angebote zu geben. Auch die Stadtbibliothek verlängert an dem Tag ihre Öffnungszeit bis in den späten Abend und bietet unter dem Motto „Papierzauber“ zahlreiche Mitmachaktionen an: In Experimenten und Spielen erfahren die Gäste, was Papier alles kann. Mit kreativen Bastelideen schaffen sie aus alten Büchern neue Kunstwerke oder retten bei einem spannenden Escape Game die Bücher der Stadtbibliothek. Zudem erwarten die kleinen und großen Gäste eine abwechslungsreiche Mischung aus interaktiven Mitmach-, Spiel- und Spaßaktionen, spannenden VR-Erfahrungen, Musikdarbietungen, Fecht-Workshops sowie zwei Ausstellungen.

Wer schon immer einmal Fechten ausprobieren oder sich wie ein Musketier fühlen wollte, bekommt an diesem Abend die Gelegenheit dazu. Neben den beiden Ausstellungen „Gönn‘ Dir Garten“ und „Kleine Tiere mit großer Bedeutung“ des „NABU e.V.“ und der musikalischen Darbietung von Sigrid Mariel Liesz mit Gesang, Klavier und Saxophon werden das theatralische Fechtstück „Ein Musketier und Gentleman“ sowie Schwertfechten-Workshops weitere Höhepunkte sein. Hier können Kinder und Jugendliche ab zehn Jahren das Schwertfechten ausprobieren. Jugendliche ab 14 Jahren und Erwachsene sind darüber hinaus zum virtuellen City-Hopping im Rahmen einer VR-Erfahrung eingeladen.

In der Happy-Hour von 21 bis 22 Uhr können sich Neuzugezogene, Interessierte und solche, die nach einer Pause das Angebot der Stadtbibliothek wieder nutzen möchten, kostenfrei einen Bibliotheksausweis ausstellen lassen.

Das Mitmachprogramm in der Stadtbibliothek ist ein offenes Angebot, allerdings stehen beim Escape Game und der VR-Erfahrung jeweils nur begrenzte Kapazitäten zur Verfügung. Eine Anmeldung ist an diesem Abend vor Ort möglich.

Für die Teilnahme an einem der vier Schwertfechten-Workshops ist eine vorherige Anmeldung über das Anmeldeformular auf der Website erforderlich. Der Eintritt zu allen Aktivitäten ist an diesem Abend frei.

24. September 2024: Smartphone- und Tablet-Sprechstunde

Für diejenigen, die über einen gültigen Bibliotheksausweis verfügen und ihr Smartphone oder Tablet besser kennenlernen möchten oder Fragen rund um die Nutzung und die Bedienung von mobilen Android-Endgeräten haben, ist das Angebot der „Smartphone- und Tablet-Sprechstunde“ der Stadtbibliothek gedacht. Diese wird am Dienstag, 24. September, in der Zeit von 13.30 bis 14.15 Uhr kostenfrei angeboten. Eine vorherige Anmeldung ist über die Website oder unter der Telefonnummer 0 21 31 / 90 42 42 erforderlich.

24. September 2024: iPhone- und iPad-Sprechstunde

In der iPhone- und iPad-Sprechstunde erhalten Interessierte mit gültigem Bibliotheksausweis am Dienstag, 24. September, ab 14.15 Uhr in der Stadtbibliothek die Gelegenheit, Antworten auf ihre Fragen rund um die Nutzung ihrer eigenen Geräte zu bekommen. Die Teilnahme ist kostenfrei, jedoch ist eine vorherige Anmeldung notwendig, da die zur Verfügung stehenden Plätze begrenzt sind. Informationen und Anmeldung über die Website oder unter der Telefonnummer 0 21 31 / 90 42 42 erforderlich.

25. September 2024: Führerschein für die Digitalisierung von AV-Medien

Am Mittwoch, 25. September, bietet die Stadtbibliothek um 16 Uhr den „Führerschein für die Digitalisierung von AV-Medien“ an, damit Interessierte zukünftig die Geräte im Makerspace der Stadtbibliothek nutzen können, um ihre AV-Medien, also VHS-Kassetten, aber auch Schallplatten oder Audio-Kassetten, zu digitalisieren. Die Teilnahme ist kostenfrei, setzt allerdings einen Bibliotheksausweis und eine vorherige Anmeldung voraus. Eine Anmeldung erfolgt über die Website.

26. September 2024: Bilderbuchkino „Lesebär“

Kinder im Alter von zwei bis fünf Jahren, die wissen möchten, wer oder was das „Püüüp“ ist, sind zum Bilderbuchkino „Lesebär“ am Donnerstag, 26. September, in die Stadtbibliothek eingeladen. Um 15 Uhr wird dort die Geschichte „Was macht Püüüp?“ von Bernhard Hoëcker, Eva von Mühlenfels und Nikolai Renger vorgelesen. Der Eintritt ist frei, eine Teilnahme ist ohne Voranmeldung möglich. Nähere Informationen sind auf der Website zu finden.

27. September 2024: VorlesBar – Geschichten mit dem Kamishibai erzählt

Das Bilderbuch „Alles meins! Oder: 10 Tricks, wie man alles kriegen kann“ von Nele Moost und Annett Rudolph steht im Mittelpunkt der VorlesBar am Freitag, 27. September, im Familienforum Edith Stein. Die Geschichte wird mit Bildern im Kamishibai-Rahmen erzählt. Familien mit Kindern im Alter von vier bis sieben Jahren sind zum Vorlesen und Erzählen und zum kreativen Arbeiten eingeladen. Die kostenfreie Veranstaltung beginnt um 16 Uhr und findet in Kooperation der Stadtbibliothek und des Familienforums Edith Stein statt. Da die Zahl der zur Verfügung stehenden Plätze begrenzt ist, wird um Voranmeldung über die Website gebeten.

30. September 2024: MiniBücherwürmchen

Am Montag, 30. September, erhalten Babys im Alter von sechs bis zwölf Monaten unter Leitung der pädagogischen Fachkraft Ümmü Akca bei den „MiniBücherwürmchen“ durch rhythmische Geschichten, Lieder, Reime und Spiele wertvolle Impulse für ihre Sprachentwicklung. Es können jeweils acht Babys mit je einer Begleitperson teilnehmen. Die Veranstaltung beginnt um 10.30 Uhr in der Stadtbibliothek und ist für Eltern und Babys kostenlos. Eine vorherige Anmeldung über die Website ist erforderlich, dort lassen sich auch nähere Informationen finden.

Ausstellungen im September

Zur „Woche der Nachhaltigkeit“ werden im Erdgeschoss der Stadtbibliothek die Wanderausstellungen des NABU e.V. „Gönn‘ Dir Garten“ und „Kleine Tiere mit großer Bedeutung“ gezeigt. Thematisch passende Medien werden ebenfalls dort ausgestellt sein.

Im ersten Obergeschoss werden zum „Tag der Demokratie“ am 15. September Medien zu den Themenbereichen Demokratie und Demokratiebildung präsentiert.

Im Geburtstagsregal im zweiten Obergeschoss werden Werke der britischen Autorin Rosamunde Pilcher und des amerikanischen Schriftstellers Truman Capote gezeigt, die beide im September 100 Jahre alt geworden wären.

„Fantasy-Welten entdecken“ können Interessierte in den Medien, die zum Hobbit-Tag am 22. September im Regal „Aus aktuellem Anlass“ ausgestellt werden.