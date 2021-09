14.09.2021 - Prinz Philipp - Herzog von Edinburgh

„Der Fels an der Seite der Queen“ lautet der Titel des Vortrags der Volkshochschule Neuss, der am Montag, 20. September 2021, um 18.30 Uhr im Romaneum stattfindet.

Thomas Kielinger, London-Korrespondent der „Welt“, stellt darin das Leben von Prinz Philip vor, der kurz vor seinem 100. Geburtstag verstarb. Der Duke of Edinburgh spielte bei der Festigung der britischen Monarchie eine zentrale Rolle. Welche Steine jedoch auf seinem Lebensweg lagen und wie diese sein Wesen prägten ist eher unbekannt.

Der Vortrag ist entgeltfrei, um vorherige Anmeldung unter www.vhs-neuss.de wird gebeten.



(Stand: 14.09.2021, Kro)

