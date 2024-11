14.11.2024 - FOTO – KUNST – FOTO – Familienführung im Museum

Das Clemens Sels Museum Neuss bietet am kommenden Sonntag, 17. November, um 15 Uhr, eine auf Kinder zugeschnittene Familienführung durch die gerade eröffnete Sonderausstellung „FOTO – KUNST – FOTO. Von Julia Margaret Cameron bis Thomas Ruff“.

Die Ausstellung lädt dazu ein, den bedeutenden Einflüssen der Kunst des Symbolismus auf die Geschichte der Fotografie nachzuspüren. Zugleich öffnen zeitgenössische Positionen den Blick auf malerische Tendenzen in der Fotografie von heute. Rund 100 Werke bieten so einen überraschenden und frischen Blick auf die Geschichte der (Kunst-)Fotografie. Im Anschluss rundet eine kreative Bastelaktion für die Kinder den Familientag ab.

Die Teilnahme an der 60-minütigen Führung kostet 4 Euro zuzüglich Eintritt für Erwachsene, für Kinder fällt die Führungsgebühr von 4 Euro an, der Eintritt ist für sie kostenfrei.

Eine Anmeldung und auch aktuelle Informationen finden die Besucher*innen auf der Website des Museums www.clemens-sels-museum-neuss.de oder erhalten sie telefonisch an der Museumskasse unter 02131/90 41 41.

