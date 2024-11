14.11.2024 - Lesesaal des Stadtarchivs vorübergehend geschlossen

Am Stadtarchiv Neuss sind in dieser Woche die Umzugswagen vorgefahren! Teile des Magazins, Verwaltung und Öffentlichkeitsbereich ziehen in vorübergehende Ausweichquartiere. Der Lesesaal bleibt daher von Montag, 18. November 2024, bis einschließlich Freitag, 29. November 2024, für die öffentliche Benutzung geschlossen. Auch in dieser Zeit ist das Team des Stadtarchivs aber natürlich weiterhin für Anfragen per E-Mail (stadtarchiv@stadt.neuss.de) oder Telefon (02131 904250) zu erreichen.

Erfreulicher Grund für die Umzugsaktivitäten ist die im nächsten Jahr beginnende Sanierung und Erweiterung des Gebäudekomplexes der ehemaligen Thurn- und Taxis‘schen Post an der Oberstraße 15. Während dieser intensiven Bauphase der Archiverweiterung befindet sich der Lesesaal im unmittelbar benachbarten Gebäude an der Oberstraße 17 (Kulturamt, Erdgeschoss links) und ist dort ab Dienstag, 3. Dezember 2024, für die Benutzer*innen geöffnet. Wegen der reduzierten Räumlichkeiten und geänderten Rhythmen bei der Vorlage von Archivgut wird jedoch um Voranmeldung gebeten.

Die Mitarbeitenden der ältesten Neusser Kultureinrichtung (Ersterwähnung 1242) stehen außerdem ab Montag, 25. November 2024, im Ausweichquartier der Archivverwaltung in der Oberstraße 108 für Rückfragen zur Verfügung.

Interessierte werden gebeten, sich außerdem auf der Website www.stadtarchiv-neuss.de über die Möglichkeiten der Vorbestellung von Archivalien und die Nutzung des Lesesaals zu informieren. Aktuelle Informationen werden zudem auf dem Facebook-Kanal des Stadtarchivs gepostet.