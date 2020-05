15.05.2020 - Unterstützung für Neusser Kulturschaffende

Das Kuratorium der Jubiläumsstiftung der Sparkasse Neuss hat eine finanzielle Unterstützung notleidender Neusser Künstlerinnen und Künstler beschlossen. Die Stiftung stellt sofort bis zum 30. September 2020 50.000 Euro zur Verfügung. Bei Bedarf wird die Fördersumme um 20.000 Euro auf 70.000 Euro erhöht. Es ist eine einmalige Unterstützung je Künstlerin oder Künstler von maximal 2000 Euro vorgesehen. Unterstützt werden hauptberuflich tätige Kulturschaffende mit Erstwohnsitz in Neuss beziehungsweise Künstlerinnen und Künstler, die in Neuss schwerpunktmäßig tätig sind. „Mir ist es ein besonderes Anliegen, Neusser Kulturschaffende zu unterstützen, damit die Kulturlandschaft in unserer Stadt weiterhin so bunt und vielfältig bleibt“, sagt Bürgermeister Reiner Breuer, Vorsitzender des Kuratoriums der Jubiläumsstiftung. In den letzten Wochen mussten und müssen immer noch aufgrund strenger Verordnungen zahlreiche Veranstaltungen abgesagt oder verschoben werden. Das ist für Künstlerinnen und Künstler mit erheblichen wirtschaftlichen Folgen verbunden. Daher hat der Vorstand der Jubiläumsstiftung der Sparkasse Neuss auf Initiative des Bürgermeisters schnell auf diese Situation reagiert und die umfangreichen Soforthilfen beschlossen.

„Künstlerinnen und Künstler aller Sparten bereichern unser Leben in vielfältiger Art und Weise. Es ist ein kleines, aber aufrichtiges Zeichen der Dankbarkeit, wenn wir sie in dieser für sie doppelt schwierigen Zeit unterstützen“, so die Kulturdezernentin der Stadt Neuss, Dr. Christiane Zangs. „Doppelt schwierig deshalb, weil sie ihrer Profession nicht nachgehen können, und weil sie deshalb keine Einkünfte haben.“

Michael Schmuck, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Neuss und stellvertretender Vorsitzender des Kuratoriums betonte, auf die Sparkasse Neuss sei auch und gerade in herausfordernden Situationen Verlass: "Gemeinsam mit unseren sieben Stiftungen engagieren wir uns mit aller Kraft dafür, die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie für die Menschen, Betriebe und Vereine / Einrichtungen in unserer Region so gering wie irgendwie möglich zu halten.

Der Weg zur Soforthilfe ist nach Angaben von Dr. Volker Gärtner, Vorsitzender des Vorstands der Jubiläumsstiftung einfach: Der entsprechende Antrag ist ab Montag, 18. Mai 2020, auf der Homepage der Sparkasse unter (www.sparkasse-neuss.de) abrufbar.