15.06.2020 - Bebauungsplan liegt öffentlich aus

Noch bis zum 24. Juli 2020 liegt der Bebauungsplan 456 – Rheintorstraße / Düsseldorfer Straße öffentlich aus. Eingesehen werden kann der Bebauungsplan mit textlichen Festsetzungen, Begründung, Umweltbericht und den nach Einschätzung der Gemeinde wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen im Rathaus, Michaelstraße 50 (Eingang 5), Zimmer 1.653 (1. Etage), montags bis mittwochs von 8.30 bis 16 Uhr, donnerstags von 8.30 bis 18.00 Uhr sowie freitags von 8.30 bis 12.30 Uhr. Alle Unterlagen sind auch online auf www.neuss.de verfügbar. Während der Auslegung können Stellungnahmen schriftlich, mündlich zur Niederschrift, per E-Mail an stadtplanung@stadt.neuss.de oder online unter www.neuss.de abgegeben werden.

Wegen der aktuellen Corona-Pandemie dürfen maximal zwei zusammengehörige Personen gleichzeitig die Unterlagen einsehen. Es wird darum gebeten, zueinander Abstand zu halten, Mund-Nasen-Bedeckungen zu tragen und die bereitgestellten Handdesinfektionsmittel zu nutzen. Zur eventuellen Corona-Rückverfolgung werden die Kontaktdaten erfasst. Um Wartezeiten zu vermeiden, können Termine zur Einsichtnahme im Vorfeld unter 02131/906101 vereinbart werden.

Das Plangebiet des Bebauungsplans umfasst eine Fläche von rund 17,7 ha und gliedert sich in die Teilgeltungsbereiche West (im Barbaraviertel) und Ost (im Hafengebiet). Der Teilgeltungsbereich Ost (ca. 11,7 ha) umfasst die nördliche Hafenmole 1 bis ungefähr zur Industriestraße. Der Teilgeltungsbereich West (ca. 6 ha) wird im Osten durch das Hafenbecken 1 und im Westen durch die Düsseldorfer Straße sowie die Rheintorstraße begrenzt. Im Norden reicht der Bereich bis zum Betriebsgelände der M. Zietzschmann GmbH & Co.KG. Im Süden endet er vor der UCI Kinowelt Neuss.