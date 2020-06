15.06.2020 - Stadt Neuss unterstützt Einzelhandels- und Wohnungsbauprojekt

Die Stadt Neuss unterstützt aufgrund der Innenentwicklung und Erhaltung bzw. Weiterentwicklung der Nahversorgung im Quartier die Pläne der Firma Ten Brinke. Der Projektentwickler beabsichtigt, das derzeit von EDEKA Haupt genutzte Grundstück neu zu ordnen. Geplant ist die Entwicklung eines zeitgemäßes Einzelhandels- und Wohnungsbauprojektes mit einem neuen Lebensmittelmarkt und Mietwohnbebauung.

Zunächst soll an der Gielenstraße der neue Lebensmittelmarkt mit 1.600 Quadratmeter Verkaufsfläche mit darüber freifinanzierten Mietwohnungen entstehen. Stellplatzflächen sollen in einer Tiefgarage angesiedelt werden.

Im Anschluss plant der Projektentwickler an der Sternstraße den Bau von vier Mehrfamilienhäusern. Auch hier sollen Tiefgaragenstellplätze entstehen, um den überbauten Innenbereich künftig KFZ-frei zu halten.

Mit Unterstützung dieses Projektes möchte die Stadt den nahversorgungsrelevanten Standort sichern sowie dringend benötigten Wohnraum schaffen.

Die Verwaltung wird dem Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung am Mittwoch, 17. Juni 2020, eine Mitteilung der Verwaltung zum Beschluss vorlegen.