15.09.2020 - Wahlamt öffnet wieder ab Mittwoch, 16. September

Aufgrund der bevorstehenden Stichwahl für den Landrat öffnet die Stadt Neuss das Wahlamt wieder ab Mittwoch, 16. September 2020, mit den bislang gültigen Öffnungszeiten:

Montag bis Mittwoch von 8 bis 16 Uhr

Donnerstag von 10 bis 18 Uhr

Freitag von 8 bis 12.30 Uhr

Samstag von 9 bis 13 Uhr

Lediglich die Öffnungszeiten am Freitag, 25. September, weichen davon ab. Bis 18 Uhr ist an diesem Tag und damit auch letztmalig vor der Stichwahl die Ausstellung von Briefwahlunterlagen möglich. Am Samstag, 26. September, ist das Wahlamt nur von 8.30 bis 12 Uhr für die Ersatzausstellung bis dahin nicht zugegangener Wahlscheine geöffnet.

(Stand: 15.09.2020/Bu)