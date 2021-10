Aufgrund der aktuellen Witterungsverhältnisse konnte die Sanierung der Fahrbahndecke auf der Specker Straße nicht wie geplant am 15. Oktober 2021 vollständig abgeschlossen werden. In der kommenden Woche müssen noch die Markierungsarbeiten durchgeführt werden. Die Specker Straße wird im Anschluss voraussichtlich am Dienstag, 19. Oktober 2021, wieder für den Verkehr freigegeben.



(Stand: 15.10.2021, Kro)