15.11.2021 - Fahrbahndecke des Europadamms wird saniert

Im Zuge der Fahrbahnsanierung erhält der Teilbereich des Europadammes zwischen der Hessenstraße und dem Inselkopf Abfahrt Stresemannallee eine neue Asphaltdeckschicht. Unter Berücksichtigung der Witterungseinflüsse beginnt die Sanierung am Montag, 29. November 2021, und dauert voraussichtlich bis Samstag, 4. Dezember 2021.

Hierzu wird der Baustellenbereich in beide Fahrtrichtungen jeweils halbseitig gesperrt, der Verkehr wird sicher an der Baustelle vorbeigeführt. Die Abfahrt auf die Stresemannallee in Fahrtrichtung Augustinusstraße ist für die Dauer der Maßnahme gesperrt. Voraussichtlich von Freitag bis Samstag, 3. bis 4. Dezember 2021, wird von 20 Uhr bis 9 Uhr die neue Asphaltdecke eingebaut. Aus bautechnischen Gründen wird der Europadamm für diesen Zeitraum vollgesperrt, eine Umleitung ist weiträumig ausgeschildert. Ab 10 Uhr wird der Straßenbereich am Samstag, 4. Dezember 2021, in beide Fahrtrichtungen wieder vollständig freigegeben. Die Markierungsarbeiten finden im Laufe des Tages unter Verkehr statt. Alle Informationen sind auch im Neusser Baustellenradar unter www.baustellenradar-neuss.de nachzulesen.



(Stand: 15.11.021, Kro)