16.01.2025 -„Sonst noch Wünsche?“

In der Theaterreihe „Wundertüte“ begrüßt das Kulturamt der Stadt Neuss am Sonntag, 26. Januar 2025, das Puppentheater flunker produktionen im Kulturkeller (Oberstraße 17). Das Stück „Sonst noch Wüsche?“ ist ein augenzwinkerndes Erfüllungsspiel mit Puppen und Halunk*innen. Die Theatervorstellung dauert etwa 45 Minuten und empfiehlt sich für Kinder ab vier Jahren. Für die Vorstellungen um 14 und 16 Uhr gibt es noch Tickets online unter kulturamt-neuss.de/kindertheater, bei den bekannten Vorverkaufsstellen oder an der Tageskasse.

Willkommen im Land der Wünsche! Hier kann man auf Tigern reiten und 22 zahme Pferde sein Eigen nennen, fliegen wie ein Pelikan mit weiten Schwingen übers Meer. Hier kann man stark sein wie ein Löwe und groß oder klein oder reich oder schön. Zwei herrlich zwielichtige Halunk*innen erfüllen sich ihren größten Wunsch: Wunscherfüller*in sein. Sie springen über alle Schatten und lassen die Zuschauenden ins Vergnügen stürzen: mitten hinein ins Glitzer und Gloria. Eine heile Welt aus oberflächlichem Glück zieht vorbei, lässt Abgründe aufblitzen und macht den Weg frei für die eigentlichen Wunschräume, eben die inneren, die, in denen die Zuschauer*innen sich selbst wiederfinden – dort im Zwischenreich von Realität und Fantasie.

Die „Wundertüte“ ist eine Kindertheaterreihe des Kulturamtes der Stadt Neuss. Die eingeladenen Theaterleute, Marionetten- und Puppenspieler*innen zeigen Geschichten, die zum Staunen und Mitspielen einladen.

Tickets:

online unter kulturamt-neuss.de

bei allen Vorverkaufsstellen

Ticket-Hotline: 02131 526 99 99 9

