16.06.2021 - Kurse im Kulturforum Alte Post starten wieder

Die Kurse im Kulturforum Alte Post laufen wieder an, Anmeldungen sind ab sofort wieder möglich. Das vollständige Kursprogramm ist unter www.altepost.de abrufbar. Neben beliebten Klassikern warten auch die neuen Kurse „Bling Bling“ und „Traumflieger“ mit neuen Dozenten darauf, der Kreativität Raum zu verleihen.

Zu den Newcomern im Team gehören beispielsweise Natalia und Simon Liersam. Beide haben an der Hochschule Düsseldorf visuelle Kommunikation mit dem Schwerpunkt Fotografie und Film studiert. Natalia Liersam hat sich auf die Fotografie und Autorin von Dokumentarfilmen spezialisiert, Simon Liersam ist ebenfalls als Fotograf sowie als Regisseur tätig.

Der Wochenend-Kurs „Bling Bling“ der beiden neuen Dozenten findet vom 25. bis 27. Juni 2021 statt. Dieser startet freitags von 18 bis 20.15 Uhr. Samstags geht es von 10 bis 16 Uhr weiter, bevor der Kurs sonntags von 11 bis 14 Uhr seinen Abschluss findet. Die Teilnehmenden erarbeiten Geschichten, die in kleinen Fotoserien mit Witz und Charme künstlerisch umgesetzt werden. Wo fängt die Story an? Was hält die Fotoserie zusammen? Wieviel Raum braucht die Geschichte und wieviel die Phantasie des Betrachters? In dem Workshop lernen Interessierte den Umgang mit der Kamera und begegnen Erzählformen, in denen sich Traum und Realität mischen. Eine Anmeldung ist noch bis Dienstag, 22. Juni 2021 möglich.

Im Anschluss geht das neue Dozenten-Duo mit ihrem neuen Sommerferienangebot „Traumflieger“ an den Start. Der Kurs richtet sich an Kinder und Jugendliche im Alter von zehn bis 14 Jahren. Start ist am Dienstag, 13. Juli 2021, dann treffen sich die Teilnehmenden bis zum 16. Juli täglich von 10 bis 15 Uhr in der Alten Post. Der Medienraum wird dabei zum Lichtlabor, im dem mit verschiedenen Oberflächen und Lichtquellen experimentiert wird. Es wird glänzen, leuchten, strahlen – mit einfachsten Mitteln wird Licht gesetzt, etwa mit Spiegeln oder Alufolie. Dabei kommen verschiedene Aufnahmetechniken zum Einsatz.

Im Bildarchiv finden Sie ein Foto dazu.

(Stand: 16.06.2021, Kro)

Bildunterzeile: Natalia und Simon Liersam beginnen als neue Dozenten im Kulturforum Alte Post.