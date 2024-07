16.07.2024 - Programm der Stadtbibliothek im August

Kinder, Jugendliche und Familien, die im Rahmen des SommerLeseClubs allein oder im Team Stempel für ihr Logbuch sammeln, sollten Dienstag, 27. August, im Blick behalten, denn das ist der Abgabeschluss für die Logbücher, in denen sie Stempel für gelesene oder gehörte Bücher, für die Teilnahme an den Veranstaltungen der Stadtbibliothek oder die Abgabe eines Fotos von ihrem Lieblingsleseplatz gesammelt haben. Wer sein Logbuch pünktlich abgibt, erhält eine Einladung zur großen Abschussparty am Freitag, 6. September.

Mitglieder des SLC, die ihren Lieblingsleseplatz auf einem Foto festhalten und bis zum 27. August bei der Stadtbibliothek einreichen, nehmen am Wettbewerb teil und wahren sich die Chance auf einen Überraschungspreis, der im Rahmen des Abschlussfestes übergeben wird. Das Siegerfoto wird von einer Jury ermittelt.

Alle Literaturinteressierte, die den „25. Literarischen Sommer / 25e Literaire Zomer“ genießen und einen Einblick in die deutsche, flämische oder niederländische Literaturszene der Gegenwart erhalten möchten, können sich im Gesamtprogramm über die Veranstaltungen im August und September informieren und gleich online Tickets erwerben oder reservieren.

In Neuss wird Stefan Moster am Dienstag, 20. August, mit seinem neuen Roman „Bin das noch ich“ um 19 Uhr in der Stadtbibliothek erwartet. Patrick van Odijk liest aus seinem Debütroman am Dienstag, 3. September, um 18 Uhr, im Clemens Sels Museum Neuss.

Darüber hinaus startet die Stadtbibliothek im August mit drei neuen Veranstaltungsangeboten:

Mit der Veranstaltung „Gemüse-Saatgut selbst gewinnen – Tipps und Tricks rund um die Samenernte“ am Dienstag, 13. August, startet die Stadtbibliothek die neue Veranstaltungsreihe „Aktiv für Nachhaltigkeit“. In dieser Reihe werden alle Veranstaltungen rund um die Saatgut-Bibliothek, die Veranstaltungen der Stadtbibliothek im Rahmen des „Integrierten Klimaschutzkonzepts der Stadt Neuss“ und weitere Themen der Nachhaltigkeit zukünftig gebündelt.

Jeweils am dritten Dienstag im Monat findet zukünftig von 16 bis 17 Uhr eine Sprechstunde zu den „Digitalen Angeboten“ der Stadtbibliothek statt. Hier können Fragen rund um die Nutzung der digitalen Medien, wie E-Books, elektronische Zeitschriften, Streamingdienste für Filme und Musik, interaktive Kinderbücher sowie Nachschlagewerke gestellt werden . Die erste Sprechstunde ist am Dienstag, 20. August.

„Vogelbeobachtung – ein spannendes Naturerlebnis mit Geschichten sowie Hör- und Bildbeispielen“ ist eine neue Veranstaltungsreihe, die die Stadtbibliothek in Kooperation mit der Ortsgruppe Neuss des „NABU e.V.“ und des Fördervereins „Pro Stadtbibliothek Neuss e.V.“ durchführt. Einmal im Quartal wird entweder eine Vogelart oder ein Thema der Vogelbeobachtung in den Mittelpunkt einer Veranstaltung gestellt. In einer Bilderrevue zeigt die Hobbyornithologin Karin Ahlert die Vögel in ihrem natürlichen Umfeld und gibt Hörbeispiele und Informationen. Gestartet wird die Reihe mit dem Vogel des Jahres 2024, dem Kiebitz, am Donnerstag, 29. August, um 18 Uhr.

Das Augustprogramm der Stadtbibliothek im Einzelnen:

1. August 2024: Bilderbuchkino „Lesebär“

Beim Bilderbuchkino „Lesebär“ erfahren Kinder zwischen zwei und fünf Jahren am Donnerstag, 1. August, um 15 Uhr in der Stadtbibliothek, warum die Kuh Lieselotte ganz neidisch auf den Postboten ist. Vorgelesen wird das Buch „Lieselotte macht Urlaub“ von Alexander Steffensmeier. Die Teilnahme ist ohne vorherige Anmeldung möglich, der Eintritt ist frei. Nähere Informationen sind auf der Website zu finden.

2. August 2024: Das ist „MachBar“: offener Makerspace!

Am Freitag, 2. August, öffnet die Stadtbibliothek um 15 Uhr ihren Kreativraum, damit Kinder ab zehn Jahren mit ihren Familien im Makerspace ihrem Forschungs- und Entdeckungsdrang nachgehen sowie Geräte und Materialien kennenlernen können. Neben Robotern, Mikroskopen und Nähmaschinen können sie an diesem Nachmittag verschiedene Großspiele aus der „LeihBar – Bibliothek der Dinge“ auf dem Vorplatz der Stadtbibliothek ausprobieren. Die Teilnahme ist kostenfrei. Um eine Voranmeldung über die Website wird gebeten.

5. August 2024 MiniBücherwürmchen

Am Montag, 5. August, erhalten Babys im Alter von sechs bis zwölf Monaten unter Leitung der pädagogischen Fachkraft Ümmü Akca bei den „MiniBücherwürmchen“ durch rhythmische Geschichten, Lieder, Reime und Spiele wertvolle Impulse für ihre Sprachentwicklung. Es können jeweils acht Babys mit je einer Begleitperson teilnehmen. Die Veranstaltung beginnt um 10.30 Uhr in der Stadtbibliothek und ist für Eltern und Babys kostenlos. Eine vorherige Anmeldung über die Website ist erforderlich, dort lassen sich auch nähere Informationen finden.

6. August 2024: Bring deine Lieblingscharaktere auf Papier! – Buchhelden Plotterworkshop

Für Acht- bis Zwölfjährige findet am Dienstag, 6. August, um 14 Uhr die Veranstaltung „Bring deine Lieblingscharaktere auf Papier! Buchhelden Plotterworkshop“ statt. Unter Anleitung von Gudrun Dahlmann können einzigartige Papierbasteleien gestaltet und mit Lieblingsfiguren und Buchmotiven beklebt werden. Von „Hogwarts-Wappen“, über die Tiere der Zauberschule bis hin zu den „drei Fragezeichen“ sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Mitglieder des SLC können ihr eigenes Logbuch zur Gestaltung mitbringen und sich einen Stempel verdienen. Der Eintritt ist frei, die Plätze sind jedoch begrenzt, weshalb um Anmeldung über die Website gebeten wird.

13. August 2024: Aktiv für Nachhaltigkeit: Gemüse-Saatgut selbst gewinnen – Tipps und Tricks rund um die Samenernte

Mit dem Vortrag „Gemüse-Saatgut selbst gewinnen – Tipps und Tricks rund um die Samenernte“ startet in der Stadtbibliothek am Dienstag, 13. August, um 18 Uhr die neue Veranstaltungsreihe „Aktiv für Nachhaltigkeit“. Mit Pflanzenbeispielen aus dem eigenen Garten klärt Wildkräuterpädagogin und Hobbygärtnerin Veronika Neumann darüber auf, was für eine erfolgreiche Ernte alles beachtet werden muss. Die Veranstaltung ist ein Beitrag zum „Integrierten Klimaschutzkonzept der Stadt Neuss“. Der Eintritt ist frei, um eine Anmeldung über die Website wird gebeten

14. August 2024: Buchkünstler*innen aufgepasst – Druckwerkstatt für Kinder

In der Druckwerkstatt für Kinder „Buchkünstler*innen aufgepasst“ am Mittwoch, 14. August, können Sechs- bis Zehnjährige ihr Notiz-, Log- oder Tagebuch mit den Motiven aus ihren Lieblingsbüchern verzieren. Mit Styreneplatten, Farben und etwas Geduld können sie Figuren, Motive, Wappen und Symbole gestalten. Die Veranstaltung beginnt um 11 Uhr, die Teilnahme ist kostenfrei. Es wird um vorherige Anmeldung über die Website gebeten.

15. August 2024: Bilderbuchkino „Lesebär“

Kinder im Alter von zwei bis fünf Jahren, die den Hahn Henri und Henriette auf ihrer Reise nach Paris begleiten möchten, sind zum Bilderbuchkino „Lesebär“ am Donnerstag, 15. August, eingeladen. Um 15 Uhr wird in der Stadtbibliothek die Geschichte „Henri und Henriette fahren in die Ferien“ von Cee Neudert und Christiane Hansen vorgelesen. Der Besuch ist kostenfrei und ohne Voranmeldung möglich. Nähere Informationen zur Veranstaltung finden sich auf der Website.

19. August 2024: Bücherwürmchen

Um die Sprachentwicklung von Anfang an zu fördern, lädt die Stadtbibliothek Kleinkinder im Alter von zwölf bis 24 Monaten am Montag, 19. August, zu den „Bücherwürmchen“ ein. Unter der pädagogischen Leitung von Ümmü Akca werden Eltern oder Großeltern gemeinsam mit ihren Kindern lesen, singen und spielen. Die Veranstaltung beginnt um 10.30 Uhr, die Teilnahme ist kostenfrei. Eine vorherige Anmeldung über die Website ist erforderlich.

20. August 2024: Sprechstunde für die „Digitalen Angebote“ der Stadtbibliothek

Am Dienstag, 20. August, startet in der Stadtbibliothek um 16 Uhr ein neues Serviceangebot. Im Rahmen einer Sprechstunde werden die digitalen Angebote vorgestellt, Hinweise zur Nutzung dieser Plattformen gegeben und Fragen der Teilnehmer*innen beantwortet. Mit einem gültigen Bibliotheksausweis ist die Teilnahme kostenfrei, um Voranmeldung über die Website wird gebeten.

20. August 2024: Literarischer Sommer: Stefan Moster: „Bin das noch ich“

Im Rahmen des „25. Literarischen Sommers / 25e Literaire Zomer“ ist der Autor Stefan Moster am Dienstag, 20. August, um 19 Uhr zu Gast in der Stadtbibliothek. Er liest aus seinem neuesten Roman „Bin das noch ich“, in dessen Mittelpunkt der Musiker Simon steht. Nachdem ihm während Bartóks Solosonate für Violine zwei Finger der linken Hand den Dienst versagen, zieht er sich auf eine einsame Schäreninsel zurück, um Klarheit über seine Situation und seine Zukunft zu bekommen. Darüber hinaus sucht er nach einer Antwort auf die Frage, was er ohne seine Geige sein kann. Eintrittskarten können über die Ticketzentrale eventim oder bei der Tourist Information Neuss zum Preis von 10 Euro erworben werden. Ermäßigte Tickets zum Preis von 5 Euro gibt es für Schüler*innen, Studierende, Schwerbehinderte, Inhaber*innen der Ehrenamtskarte und Mitglieder des Fördervereins „Pro Stadtbibliothek Neuss e.V.“ Eintrittskarten können telefonisch auch unter 0163/9275658 oder per Mail unter tickets@literaire-zomer.eu reserviert und an der Abendkasse bezahlt werden.

29. August 2024: Bilderbuchkino „Lesebär“

Beim Bilderbuchkino „Lesebär“ am Donnerstag, 29. August, um 15 Uhr erfahren Kinder im Alter von zwei bis fünf Jahren in der Stadtbibliothek, wie der kleine Carlo den hungrigen Wolf überlistet. Vorgelesen wird das Buch „Der Marmeladenwolf“ von Nicole Röndigs und Katja Gehrmann. Der Eintritt ist frei und der Besuch ist ohne Voranmeldung möglich. Nähere Informationen sind auf der Website zu finden.

29. August 2024: Aktiv & kreativ: Der Kiebitz – Vogel des Jahres 2024

Am Donnerstag, 29. August, startet um 18 Uhr in der Stadtbibliothek die neue Veranstaltungsreihe „Vogelbeobachtung – ein spannendes Naturerlebnis mit Geschichten sowie Hör- und Bildbeispielen“. Diese Kooperationsveranstaltung wird gemeinsam mit der Ortsgruppe Neuss des NABU e.V. und des Fördervereins „Pro Stadtbibliothek Neuss e.V.“ durchgeführt und stellt jeweils eine Vogelart in den Mittelpunkt der Veranstaltung. Begonnen wird mit dem Vogel des Jahres 2024, dem Kiebitz. Die Hobbyornithologin Karin Ahlert stellt diesen Vogel mit Bildern aus dem natürlichen Umfeld, einigen Hörbeispielen und interessanten Informationen vor. Brigitte Schmitz-Kallen trägt literarische Beispiele über den Kiebitz bei. Der Eintritt ist frei, um vorherige Anmeldung über die Website wird gebeten.

Ausstellungen im August

Während des „Literarischen Sommers / Literaire Zomer“ werden im Erker des Erdgeschosses Medien der Autor*innen präsentiert, die im Rahmen des diesjährigen deutsch-niederländischen Literaturfestivals in Neuss und anderen Städten lesen.

Zum „Internationalen Tag der Jugend“ am 12. August werden im ersten Obergeschoss der Stadtbibliothek Medien zum Thema „Chancen und Engagement: Was Jugendliche bewegt“ gezeigt.

Im Geburtstagsregal im zweiten Obergeschoss finden sich Werke der deutschen Autorin Dörte Hansen, die am 20. August ihren 60. Geburtstag feiert sowie Werke des deutschen Schriftstellers Arno Surminski, der ebenfalls am 20. August Geburtstag hat und 90 Jahre alt wird. Darüber hinaus werden Bücher zum 80. Geburtstag von Lukas Hartmann und zum 275. Geburtstag von Johann Wolfgang von Goethe präsentiert.

Für Ihre Berichterstattung finden Sie Fotos in unserem Bildarchiv:



Bild 1: Moster Stefan © Mathias Bothor, Bildunterschrift: Stefan Moster liest aus seinem sechsten Roman „Bin das noch ich“ in der Stadtbibliothek.

Bild 2: Der Kiebitz - copyright Karin Ahlert, Bildunterschrift: Im Mittelpunkt der neuen Veranstaltungsreihe „Vogelbeobachtung – ein spannendes Naturerlebnis mit Geschichten sowie Hör- und Bildbeispielen“ steht der Vogel des Jahres 2024, der Kiebitz.