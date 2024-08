16.08.2024 - S.M. Christoph ll. Heusgen präsentiert Sonderfahrplan zum Schützenfest

Zum Neusser Bürger-Schützenfest haben die Stadtwerke Neuss auch in diesem Jahr wieder einen Sonderfahrplan herausgegeben. Wie bereits seine Vorgänger ließ es sich auch der amtierende Schützenkönig Christoph Il. nicht nehmen, für die sichere und komfortable Nutzung des ÖPNV während der Schützenfesttage zu werben. Der Schützenfest-Sonderfahrplan ist unter anderem in allen Vorverkaufsstellen für VRR-Fahrausweise der Stadtwerke Neuss, im KundenCenter Nahverkehr auf der Krefelder Str. 38 sowie zum Herunterladen auch über die Homepage der Stadtwerke Neuss (www.stadtwerke-neuss.de) erhältlich. In der Faltbroschüre sind alle Abfahrtzeiten der Stadtwerke-Busse ab 21 Uhr von der Haltestelle „Zolltor“ bzw. den zeitweise erforderlichen Ersatzhaltestellen stadtauswärts aufgeführt.

Zu Spitzenzeiten alle verfügbaren Busse im Einsatz

Zu den Spitzenzeiten an den Schützenfesttagen setzen die Stadtwerke Neuss alle verfügbaren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein. So werden die Stadtwerke für richtige „Schützenfest-Nachtschwärmer“ auch in diesem Jahr am Schützenfestfreitag und -samstag neben den Spätfahrten um 1.10 Uhr, 2.10 Uhr und 3.10 Uhr Zusatzfahrten mit den Bussen der Stadtwerke anbieten. Diese Busse fahren jeweils ab der Haltestelle „Zolltor“ stadtauswärts. Auch um 0.30 Uhr und 1.30 Uhr gibt es Fahrten ab der Haltestelle „Hauptbahnhof“ bzw. um 0.40 Uhr und 1.40 Uhr ab „Zolltor“ stadtauswärts. Darüber hinaus enthält die Broschüre einen Liniennetzplan mit allen ÖPNV-Verbindungen sowie Informationen zu den Umleitungszeiten und Ersatzhaltestellen im Zuge der Schützenfestumzüge im Stadtzentrum.

Die Busumleitungen im Einzelnen:

Da die Hammer Landstraße während der Schützenfesttage gesperrt ist, fahren die Busse der Linie 842 in der Zeit von Donnerstag, 22. August, ab Dienstbeginn, bis Mittwoch 28. August, ca. 9 Uhr, von der Haltestelle „Zolltor“ über die Oberstraße - Stresemannallee - Willi-Brandt-Ring zum Rheinpark-Center.

Darüber hinaus müssen die Busse der Stadtwerke während der Umzüge an den Schützenfesttagen zwischen Hauptbahnhof und Stadthalle großräumig umgeleitet werden. Die Umleitungsstrecke in den Neusser Norden verläuft über Selikumer Straße – Nordkanalallee – Jülicher Straße – Schorlemer Straße – Gielenstraße – zum Hauptbahnhof, Bussteig 5. Die Umleitungsstrecke in den Neusser Süden verläuft ab Hauptbahnhof Neuss über Gielenstraße – Schorlemer Straße – Jülicher Straße – Nordkanalallee – zur Stadthalle.

Die stündlichen Abfahrten ab 21.10 Uhr, regulär ab der Haltestelle Zolltor, finden während der Umleitung am Schützenfestsamstag am Haltepunkt Stadthalle statt. Darüber hinaus werden sämtliche an der Umleitungsstrecke liegenden Haltestellen von jeder Buslinie angefahren.

Die Rheinbahnbuslinien 828 und 830 werden während der Schützenfesttage nicht umgeleitet. Die Linie 830 endet im Bereich der Straßenbahnwendeschleife Post / Möbelhaus Knuffmann und die Linie 828 am Hauptbahnhof Bussteig 1, und startet am Hauptbahnhof Bstg. 5 (Zufuhrstraße). Für die Busse des BVR gilt folgende Regelung: Sie fahren nicht an der Haltestelle Landestheater, sondern an den Haltestellen Stadthalle bzw. Friedrich-Ebert-Platz ab. Dies gilt auch für die Buslinie 870. Sie startet und endet während der Sperrungen an der Stadthalle.

Die Umleitungen der Busse beginnen am Samstagabend und Sonntag jeweils ca. eine bis anderthalb Stunden vor dem vom Neusser Bürger-Schützenverein geplanten Zugbeginn für die Dauer der Schützenumzüge, bzw. auf polizeiliche Sperranweisung. Am Montag, 26. August, beginnt die Sperrung gegen 14.30 Uhr durchgängig bis ca. 21 Uhr. Am Dienstag, 27. August, beginnt die Sperrung um ca. 14 Uhr durchgängig bis zum Ende der Festumzüge.

Straßenbahnlinie 709

Die Straßenbahnlinie 709 fährt während der Sperrungen bis und ab der Wendeschleife an der Stadthalle. Darüber hinaus wird die Neusser Innenstadt aufgrund der Schützenfestaktivitäten am Sonntag von Betriebsbeginn bis Betriebsschluss und am Schützenfestmontag und -dienstag jeweils ab 14 Uhr bis Betriebsschluss nicht bedient. Diese Fahrten enden an der Haltestelle Stadthalle.

Die Fahrgäste der Straßenbahn können jedoch ohne weiteres mit den entsprechenden VRR-Fahrausweisen auf die Buslinien der Stadtwerke und des Busverkehrs Rheinland umsteigen.

Für eventuelle Verzögerungen im Betriebsablauf während der Schützenfesttage bitten die Stadtwerke Neuss ihre Fahrgäste um Verständnis. Weitere Fahrplanauskünfte - auch während der Schützenfesttage - erteilen die Mitarbeitenden der Stadtwerke gerne unter der „Busse & Bahnen - InfoLine“ 0800 - 6 50 40 30 (kostenlos aus allen deutschen Netzen).

Ein Foto für Ihre Berichterstattung finden Sie in unserem Bildarchiv.