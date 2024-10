16.10.2024 - Baumaßnahme in Hoisten: Stadtwerkebusse fahren weiträumige Umleitung

Von Montag, 21. Oktober, bis voraussichtlich Freitag, 25. Oktober, wird in Hoisten die Hochstadenstraße wegen Baumaßnahmen gesperrt. In dieser Zeit werden die Stadtwerkelinien 844 und SB53 großräumig umgeleitet.

Die Linie 844 endet in Hoisten Schleife. Der Stadtteil Weckhoven kann in dieser Zeit nur von der Linie 854 angefahren werden. Aufgrund der Umleitung entfallen folgende Haltestellen: „Schlagbaum“, „Aurinstraße“, „Lindenplatz“, „Einkaufszentrum“, „Hülchrather Straße“, „Willi-Graf-Straße“ und „Am Spienhauer“. Folgende Ersatzhaltepunkte werden angefahren: Linien 844 und SB53 Eine Ersatzhaltestelle „Schlagbaum“ wird in Fahrtrichtung Hoisten in der Bergheimer Straße in Höhe der Hausnummern 554-556 eingerichtet. Die Linie 844 fährt außerdem die Haltestelle „Schelmrather Straße“ an. Die Linie SB53 kann die Haltestelle „Hoisten Schleife“ nicht anfahren, stattdessen wird ersatzweise die Haltestelle „Hochstadenstraße“ in der Villestraße bedient. Linie 854 Die Linie 854 bedient zusätzlich die Haltestellen „Hülchrather Straße“ und „Willi-Graf-Straße“.

Alle Informationen zu den Fahrplanänderungen sind unter www.stadtwerke-neuss.de/nahverkehr/fahrplan sowie in der „neuss mobil“-App nachzulesen.

