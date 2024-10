16.10.2024 - Kostenloser Infoabend zur Existenzgründung

Die eigene Existenzgründung ist ein mutiger Schritt, der sich bei sorgfältiger Planung oft lohnt. Wichtig ist, sich im Vorfeld ausreichend zu informieren.

Welche Chancen und Risiken gibt es? Wo brauche ich Unterstützung und woran muss ich denken, wenn ich mich für den Weg in die Selbstständigkeit entschieden habe? Gibt es Möglichkeiten der Förderung? Einige wichtige Antworten auf diese Fragen bietet ein kostenfreier Infoabend zum Thema Existenzgründung am Dienstag, 29. Oktober 2024, um 18.30 Uhr. Vier ausgewiesene Expertinnen und Experten in den Bereichen Fördermittel, Finanzierung, Steuern/Unternehmensformen und Versicherung gehen auf diese und weitere Fragen ein.

Im Übrigen besteht die Möglichkeit, vorab Fragen per E-Mail an wirtschaftsfoerderung@stadt.neuss.de zu stellen. Während des Infoabends werden diese Fragen konkret beantwortet.

Veranstaltungsort und Kooperationspartnerin ist die IHK Mittlerer Niederrhein, Friedrichstraße 40, in 41460 Neuss. Eine Teilnahme per E-Mail an wirtschaftsfoerderung@stadt.neuss.de ist erforderlich. Der Infoabend dauert etwa 2 1/2 Stunden.