16.12.2024 - Erste öffentliche Schnellladesäulen der Stadtwerke Neuss

Der Ausbau der Elektromobilitätsinfrastruktur in Neuss schreitet weiter voran. Auf dem am vergangenen Wochenende eröffneten großen ALDI-Parkplatz am Holzheimer Weg haben die Stadtwerke Neuss einen Ladepark in Betrieb genommen. An vier AC-Ladesäulen sowie zwei DC-Schnellladesäulen können bis zu 12 Autos gleichzeitig laden. Es sind die ersten Schnelladesäulen, die die Stadtwerke Neuss im öffentlichen Raum errichtet haben. ALDI hat dem kommunalen Versorgungs- und Infrastrukturdienstleis-ter hierfür seinen Parkplatz für mindestens zehn Jahre zur Verfügung gestellt. „Wir sind froh, dass der Ladepark noch zum Schlussspurt im Weihnachtsgeschäft realisiert werden konnte. Der Ladepark befindet sich nicht nur an einem stark frequentierten Einzelhandelsstandort sondern auch unmittelbar an der Autobahn 57. An einem solchen attraktiven Standort gehen wir von einer hohen Frequenz und Nutzung aus“, erklärte Stadtwerke-Geschäftsführer Stephan Lommetz zur Eröffnung.

Gemeinsam mit Bürgermeister Reiner Breuer hatte sich Lommetz am ersten Betriebstag ein Bild vom großen Ladepark gemacht. „Die Stadtwerke Neuss beteiligen sich weiter aktiv am Ausbau der Ladeinfrastruktur. Der Standort scheint mir gut gewählt, wenn man die Verweildauer bei Einkäufen betrachtet. Mit den Schnellladesäulen wird dem Trend vom Hybriden zum reinen Stromer Rechnung getragen. Erfreulich ist auch die Partnerschaft zwischen Privatwirtschaft am Beispiel ALDI und kommunaler Wirtschaft mit unseren Stadtwerken“, zeigt sich auch Bürgermeister Reiner Breuer zufrieden mit dem jetzt realisierten Pilotprojekt.

Technische Daten

Die beiden Schnellladesäulen (DC) hat je eine Ladeleistung von 200 kW. Wenn jeder der vier Ladepunkte belegt ist, stehen jeweils 100 kW zur Verfügung. Die vier normalen Ladesäulen (AC) haben jeweils 44kW Ladeleistung. Jeder Ladepunkt für sich kann 22 kW zur Verfügung stellen. Für den Ladepark haben die Stadtwerke Neuss eigens Trafostation mit 1.600 kiloVoltAmpere (kVA) gebaut. Bei Bedarf kann der Ladepark auch weiter ausgebaut werden. Die Ladesäulen sind allesamt in den Ladenetz.de-Verbund eingebunden. Das bedeutet, sie können unter anderem auch mit der Stadtwerke Neuss-Ladekarte genutzt werden. Die Gesamtkosten für den Bau des Ladeparks haben sich auf einen mittleren sechsstelligen Betrag belaufen.

Kostenloses Eröffnungsangebot rege genutzt

Am Eröffnungstag hatten die Stadtwerke Neuss ihren Ladepark für drei Stunden zum kostenlosen „Schnupperladen“ freigeschaltet. Das Angebot wurde von den Neusserinnen und Neussern beim Samstagseinkauf rege genutzt. Insbesondere die vier Schnellladepunkte waren durchgehend mit „Stromern“ belegt. „Fortan können Strom-Kunden der Stadtwerke Neuss, die sich für die neuss|strom-Ladekarte entschieden haben, bereits ab 49 Cent pro Kilowattstunde in unserem Ladepark bei ALDI und an allen weiteren Stadtwerke-Ladesäulen laden“, erklärt Stadtwerke-Vertriebsleiter Matthias Braun.

