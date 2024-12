16.12.2024 - Saisonstart in der Neusser Eissporthalle

Die über 50 Jahre alte Neusser Eissporthalle ist seit dem Wochenende wieder in Betrieb. Die Stadtwerke-Tochter Neusser Bäder und Eissporthalle GmbH (NBE) hatte nach der Aufsichtsratsentscheidung Ende August kurzfristig einen hohen sechsstelligen Betrag in eine mobile Eisaufbereitung und eine neue Bande investiert. Die Arbeiten und das damit verbundene Sanierungskonzept des österreichischen Herstellers AST konnten zu Wochenbeginn erfolgreich abgeschlossen werden. Die energetisch effiziente Anlage funktioniert über Rohrleitungen. Dabei wird ein Glykol-Wassergemisch in sogenannte EPDM-Matten geleitet. Diese bestehen aus Zellkautschuk und liegen direkt auf dem Betonboden auf. Die Matten wurden auf -11 Grad Celsius gekühlt, so dass sich auf dem über Schläuche aufgetragenen Wasser schnell eine stabile Eisschicht gebildet hat. Die Eis-aufbereitung selbst hatte am Dienstag begonnen. Einhergehend mit der neuen Eisaufbereitung wurde eine neue Bande innerhalb der bisherigen Eisfläche errichtet. Die Eisfläche wird dadurch etwas kleiner („kanadisches Maß“), erfüllt aber immer noch alle Voraussetzungen für den Wettkampfsport nach dem Regelwerk der International Hockey Federation.

Die Sanierung war nötig geworden, nachdem im Frühsommer eine Leckage in der Kühlanlage festgestellt worden war. Trotz hohem Zeit- und Arbeitsaufwand und unter Mithilfe von Fachfirmen konnte jedoch keine befriedigende Reparaturlösung gefunden werden. Die NBE machte sich dann mit Erfolg auf die Suche nach einer anderen Variante. Zwischen der Entscheidung im Aufsichtsrat der NBE zur außerplanmäßigen Investition und der jetzt erfolgten Inbetriebnahme sind nur knapp vier Monate vergangen. Da von Anfang an absehbar war, dass sich der Saisonstart 2024 nach hinten verschieben würde, wurde dies bereits frühzeitig mit den eissporttreibenden Vereinen Neusser EV und NSK abgestimmt.

Zeitplan seit dem Sommer:

22. August 2024 Aufsichtsrat der NBE entscheidet über die Investition für die mobile Eisaufbereitung und die neue Bande.

Ende August 2024 Beauftragung des Herstellers aus Österreich. Fertigung der mobilen Eisaufbereitung beginnt.

Anfang September 2024 Vororttermin mit Hersteller in Neuss für Detailabstimmung und Zeitplan

Mitte September 2024 Abstimmung über Immissionsschutz

Ende September 2024 Demontage von alten Banden-Elementen

Oktober 2024 Ausarbeitung Brandschutzkonzept Ende

Oktober 2024 Anlieferung von Kälteanlage, Bandenelementen und Eismatten Ende

Oktober 2024 Beginn der Installation durch Monteure des Herstellers

Ende November 2024 Installation Schutzzaun der mobilen Kälteanlage. Verlegung der Gummimatten auf dem Beton.

10. Dezember 2024 Abschluss der Arbeiten durch den Hersteller und Start der Eisaufbereitung

14. Dezember 2024 Inbetriebnahme der Eishalle für die Vereine

15. Dezember 2024 Erste öffentliche Laufzeiten der Saison 2024/2025

Statements zu Sanierung und Eröffnung



„Finanziell und auch von der Umsetzung war es ein Kraftakt, die neue Eisaufbereitung und die Bande zu errichten. Unsere außerplanmäßige Investition gibt der Eishalle und dem damit verbundenen Sport in Neuss hoffentlich eine Perspektive für die kommenden Jahre.“ Stephan Lommetz und Matthias Braun, Geschäftsführer Neusser Bäder und Eissporthalle GmbH



„Die reduzierte Eisfläche erfüllt alle Kriterien für den Wettkampfsport. Die damit einhergehende flexible Bande reduziert zudem das Verletzungsrisiko. Die neuen Netze führen bei den Zuschauern zu einer verbesserten Sicht.“ Jörg Ferber und Oliver Tiedtke, Betriebsleitung Eissporthalle

„Die Investition in die mobile Eisaufbereitung und die neue Bande war alternativlos, um den Eissport in Neuss auch in den kommenden Jahren zu sichern. Besonders erfreulich ist, dass wir trotz der Herausforderungen den Vereinen und der Öffentlichkeit eine intakte Eishalle bieten können. Mein Dank gilt allen Beteiligten, die mit großem Einsatz und unter hohem Zeitdruck diese Möglichkeit geschaffen haben. Ich wünsche den Sportlerinnen und Sportlern sowie allen Eislauffans eine tolle Saison auf dem neuen Eis!“ Reiner Breuer, Bürgermeister der Stadt Neuss



„Ich freue mich sehr, dass unsere Eisporthalle nun wieder von den Vereinen und von der Öffentlichkeit genutzt werden kann. Die Investition in die neue Eisaufbereitung war richtig und wichtig zur Sicherung des Eissports in Neuss.“ Dietmar Dahmen, Aufsichtsratsvorsitzender der Neusser Bäder und Eissporthalle GmbH



„Rechtzeitig zur Weihnachtszeit und den Schulferien geht es in der Eissporthalle wieder los. Das sind gute Nachrichten für die Vereine. Die Neusserinnen und Neusser können sich jetzt auf eine gute Eiszeit freuen.“ Dr. Jörg Geerlings MdL, Sportausschussvorsitzender Stadt Neuss

„Wir sind alle happy. Die Geduld der Mitglieder wurde in den vergangenen Monaten arg strapaziert. Wir sind alle glücklich, dass es jetzt losgeht und freuen uns auf die neue Eis-fläche.“ Maximilian Pilgram, 1. Vorsitzender Neusser EV

„An diesem Wochenende geht es endlich los. Nach drei Monaten Bauzeit ist die Eishalle endlich mit einer neuen Eisaufbereitung fertig. Alle NSK-Sportler freuen sich und werden dann fleißig trainieren können.“ Ulrich Giesen, Ehrenvorsitzender Neusser Schlittschuh Klub

