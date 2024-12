16.12.2024 - „Swinging Valentine“ im Zeughaus

Ein ganz besonderes Konzert präsentiert Neuss Marketing am Freitag, 14. Februar 2025, um 19.30 Uhr zum Valentinstag im Zeughaus: Der Sänger und Entertainer David Langer mit seiner Big Band freut sich mit einem zweistündigen Bühnenprogramm mit frischen Akzenten und romantischer Highlights des Swing und Jazz aus den 1950er Jahren bis heute das Neusser Publikum zu unterhalten. David Langer ist inzwischen in Neuss dafür bekannt, dass er bei seinen Auftritten die Zuschauer mitnimmt und begeistert. Karten für „Swinging Valentine“ sind wunderbare Weihnachtsgeschenke und in der Tourist Information Neuss oder bei eventim.de zum Preis von 29,- bzw. 26,10 Euro erhältlich.

Speziell für das Konzert "Swinging Valentine" bietet die David Langer Big Band in einer harmonisch abgestimmten Besetzung aus Bass, Gitarre, Piano, Saxofon, Posaune, Trompete und Schlagzeug einen speziell für das Zeughaus arrangierten Sound an. Alle Instrumentalisten sind studierte Musiker und begleiten den Neusser David Langer sowohl bei ausgewählten Big Band Klassikern als auch international bekannten Jazzstandards wie „My Way“ und vielen weiteren Titeln. Mit dem Konzert „Swinging Valentine" bietet die achtköpfige Besetzung aus jungen Musikern ein Liveprogramm, welches nicht nur mit Hilfe großer Big Band Songs die romantische Stimmung des Valentinstags einfängt, sondern auch den Swing und Jazz der 50er bis 60er Jahre in moderner Form mit eigenen Arrangements von Lukas Roth zurückbringt.

Das Publikum erlebt einen Abend voller Swing-Klassiker, wie Frank Sinatras ikonisches „New York, New York“. Ein Schwerpunkt wird auf Love-Songs der 50er-Jahre, passend zum Motto „Swinging Valentine“, liegen. So stehen Romantik und Liebe mit Stücken von Nat King Cole und bekannten Jazz-Standards im Mittelpunkt. Ein Disney-Song wird nostalgische Kindheitserinnerungen wecken und „Special Guests“ sorgen für überraschende Momente und einzigartige Augenblicke. Der Abend wird eine Zeitreise in die 50er-Jahre, aber in einem neuen Gewand. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr, Einlass ist ab 18 Uhr. Leon‘s Weinzeiten begleitet den Abend mit Snacks und Getränken.

David Langer bezeichnet sich selbst als „Neusser durch und durch“. Musikalisch inspiriert durch Michael Bublé und weihnachtliche Klassiker hat er sich mit seiner Big Band besonders auf Neuss und Umgebung spezialisiert. Er war schon bei einem Weihnachtskonzert auf Schloss Reuschenberg, auf Weihnachtsmärkten und bei verschiedenen anderen lokalen Events zu hören. Musikalisch wurde er beeinflusst durch Größen wie Frank Sinatra, dem „Rat Pack“ mit Dean Martin und Sammy Davis Jr., sowie Bing Crosby, der vor allem in der Weihnachtszeit prägend ist. Elemente des Old Rock’n’Roll, etwa von Elvis Presley, ergänzen den Stil.



Herausgeber

Neuss Marketing GmbH & Co. KG

Weitere Informationen:

Tourist Information Neuss

Büchel 6, Rathausarkaden, Neuss

Öffnungszeiten: Montag - Freitag 10-14 Uhr & 14.30 - 18 Uhr | Samstag 10 - 14 Uhr

E-Mail: tourist-info@neuss-marketing.de

Telefon: 02131 – 403 77 95