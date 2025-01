17.01.2025 - Bushaltestelle Gaußstraße jetzt barrierefrei

Der Ein- und Ausstieg an der Haltestelle Gaußstraße ist ab sofort für geh- und sehbeeinträchtigte Personen sowie Menschen mit Kinderwagen leichter möglich. Denn das Tiefbaumanagement Neuss der Stadt Neuss hat die Bushaltestelle ebenso wie die umliegenden Querungsstellen über die Gaußsstraße, die Liebigstraße und die Virchowstraße barrierefrei umgebaut.

Hierfür wurde die Bushaltestelle mit einem Sonderbordstein ausgestattet, der einen stufenlosen Einstieg ermöglicht. Außerdem verfügen die Haltestelle und die Querungsstellen nun über ein Leitstreifensystem für sehbeeinträchtigte Personen, sogenannte taktile Elemente. Aufgrund der zentralen Lagen und vielen angrenzenden Straßen an der Hauptverkehrsachse Grefrather Weg wurde die Maßnahme in mehreren Abschnitten ausgeführt. So konnten die Auswirkungen auf den Verkehr möglichst gering gehalten werden. Trotz der komplexen Verkehrssituation konnte die Baumaßnahme zwei Monate früher abgeschlossen werden als angekündigt.

