17.01.2025 - FOTO – KUNST – FOTO. Mit dem Co-Kurator durch die Ausstellung

Am kommenden Mittwoch, 22. Januar 2025, geht es um 15 Uhr im Clemens Sels Museum Neuss auf eine exklusive Führung durch die Sonderausstellung „FOTO – KUNST – FOTO". Ralph Goertz, Leiter des Instituts für Kunstdokumentation und Szenografie – IKS – in Düsseldorf und Co-Kurator der Ausstellung stellt seine Lieblingswerke vor und erzählt zur Geschichte hinter den Fotografien.

Die Teilnahme an der 60-minütigen Führung kostet pro Erwachsenen vier Euro zuzüglich Eintritt. Eine Anmeldung über die Website des Museums www.clemens-sels-museum-neuss.de oder telefonisch an der Museumskasse unter 02131 90-4141 ist erforderlich.

Ein Foto von Co-Kurator Ralph Goertz finden Sie für Ihre Berichterstattung in unserem Bildarchiv (© Leslie Barabasch).