ubergeordnete Seite Sie sind hier: Startseite Pressestelle Presse aktuell 17.01.2025 - Künstlerische Auseinandersetzung mit dem Holocaust

17.01.2025 - Künstlerische Auseinandersetzung mit dem Holocaust Ein Ausstellungsprojekt der Gesamtschule an der Erft in Kooperation mit dem Kulturforum Alte Post | Ausstellungseröffnung am Samstag, 18. Januar 2025, 11.30 Uhr https://www.neuss.de/presse/aktuell/17-01-2025-kuenstlerische-auseinandersetzung-mit-dem-holocaust

17.01.2025 - Künstlerische Auseinandersetzung mit dem Holocaust

Ein Ausstellungsprojekt der Gesamtschule an der Erft in Kooperation mit dem Kulturforum Alte Post | Ausstellungseröffnung am Samstag, 18. Januar 2025, 11.30 Uhr