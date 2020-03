17.03.2020 - Stadtwerke Neuss schließen ihre KundenCenter

Im Zuge der Coronavirus-Vorsorge bleiben die KundenCenter der Stadtwerke Neuss ab Mittwoch, 18. März, für den Publikumsverkehr vorerst geschlossen. Das betrifft sowohl das KundenCenter Nahverkehr der Stadtwerke Neuss GmbH auf der Krefelder Str. 38 in der Neusser Innenstadt als auch das KundenCenter Energie & Wasser der Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH auf der Moselstraße 25-27.

Alle wichtigen Anliegen zur Energie- und Wasserversorgung können online, über Telefon und E-Mail weiter erledigt werden. Das Kunden-Onlineportal steht rund um die Uhr unter https://portal.stadtwerke-neuss.de/energyportal/exec/ zur Verfügung.

Für den Bereich Nahverkehr bitten die Stadtwerke ihre Fahrgäste, Tickets über die „neuss mobil“ App, an den Fahrkartenautomaten und in den Stadtwerke-Vorverkaufsstellen zu erwerben, solange diese noch geöffnet sind. Mailanfragen zum Nahverkehr bitte direkt an busundbahn@stadtwerke-neuss.de . Die Mitarbeiter*innen des KundenCenters sind telefonisch von 8 bis 20 Uhr unter 02131/5310666 erreichbar. Zudem ist das Callcenter rund um die Uhr erreichbar unter 01806/504030 (Festnetz 0,20 € / mobil max. 0,60 € / Anruf).