17.06.2020 - Konzertabend in der Alten Post

Es wird in vielerlei Hinsicht ein besonderer Moment, wenn am Mittwoch, 24. Juni 2020, um 20 Uhr das „Wir-sind-wieder-da-Konzert“ in der Alten Post beginnt. Seit der Corona-Krise ist dies wieder die erste Jazzveranstaltung – und sie verspricht einen ganz besonderen Hörgenuss. In der Kombination Gesang und Gitarre präsentieren Tossia Corman und Philipp van Endert persönliche Lieblingslieder. Sie laden ein zum Wiedererkennen, Neu-Entdecken, Spontan-Verlieben und zum „Einfach-Schön-Finden“. Tossia Corman kombiniert in ihrer Stimme Jazz-Elemente mit einer lässigen Singer-/Songwriter-Anmutung. Philipp van Endert trägt und begleitet sie mit seinem organischen Gitarrenspiel.

Hans Ennen-Köffers, Leiter der Alten Post, möchte mit diesem Konzertabend ein Zeichen der Hoffnung und Zuversicht setzen, „dass nach der Sommerpause vieles wieder normal sein wird.“ Dazu hat er sich sein Lieblingsduo Corman/Van Endert ausgesucht. Das Konzert findet natürlich unter strenger Beachtung von Schutzmaßnahmen statt. Alle Karteninhaberinnen und -inhaber bekommen einen festen Sitzplatz zugewiesen und müssen ihre Daten beim Kartenkauf hinterlegen. Es gibt eine Handdesinfektionsstation beim Eingang und es gelten Maskenpflicht plus Abstandsregeln außerhalb des Veranstaltungsraumes. Der Kartenverkauf wird auf fünfzig Personen beschränkt. Einen Getränkeverkauf wird es nicht geben. Alle Gäste erhalten einen entsprechenden Plan, der die Regeln erklärt. Der Eintritt kostet 14 Euro, ermäßigt zehn Euro, für Schülerinnen und Schüler der Alten Post/Musikschule fünf Euro. Karten können unter 02131/904122 vorbestellt werden.