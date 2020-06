17.06.2020 - Vandalismus am Friedhof in Norf

Am vergangenen Wochenende wurden sowohl in der Damen- als auch in der Herrentoilette am alten Friedhof in Norf die Waschbecken zerstört. Bis zur Reparatur müssen diese nun geschlossen bleiben. Erst in der letzten Woche hat sich der Bezirksausschuss Norf mit den Öffnungszeiten der Toiletten auf dem alten Norfer Friedhof beschäftigt. Die Verwaltung hatte daraufhin zugesagt, die Toiletten durchgängig offen zu halten und die Situation zu beobachten. Durch den Vandalismus am vergangenen Wochenende werden die Toiletten nun nach der Reparatur zunächst wieder nur dann geöffnet sein, wenn der städtische Friedhofsgärtner auf dem Friedhof präsent ist. Die Friedhofsverwaltung sucht nun nach einer anderen Lösung.