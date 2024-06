17.06.2024 - 25. Literarischer Sommer / Literaire Zomer 2024

Zum 25. Mal bietet der „Literarische Sommer / Literaire Zomer“ wieder inspirierende Einblicke in die aktuelle Literaturszene beiderseits der Grenze. Im Jubiläumsprogramm 2024 sind 60 Veranstaltungen in 21 Städten mit 30 deutschen, niederländischen und flämischen Autor*innen. Von bekannten Namen bis zu neuen Stimmen, von Prosa über Lyrik bis zum Sachbuch, in Bibliotheken, auf Waldbühnen und in Schlössern – die Lesungen und Gespräche werden auch im Jubiläumsjahr vielfältig! Ebenfalls wieder im Programm sind die literarischen Spaziergänge, die in Aachen, Amsterdam, Düsseldorf, Köln und Venlo Roman-Schauplätzen und Autor*innen nachspüren. Erstmalig im Programm ist in Neuss zum Ende des "25. Literarischen Sommers / Literaire Zomer" ein Austausch über die Leseerfahrungen zu den Titeln des diesjährigen Literarischen Sommers.

Was im August 2000 mit einem Lesungsprogramm rund ums Thema „Reisen“ in Krefeld, Mönchengladbach und Neuss startete, um Daheimgebliebenen während der Sommerzeit literarische Veranstaltungen zu bieten, fand schnell und begeistert Anklang, sowohl von Seiten des Publikums als auch der Veranstalterinnen. 2002 kamen Lesungen in Venlo hinzu, und bald schlossen sich weitere Städte im Grenzgebiet an – aus dem Titel „Literarische Sommer am Niederrhein“ – wurde der „Literarische Sommer / Literaire Zomer“. Deutsch-niederländisch war das Festival bereits ab dem ersten Jahr, mit Autor*innen beider Sprachen im Programm.

Realisiert werden die Veranstaltungen unter der Federführung der „EuregioKultur e.V. dank der Zusammenarbeit von zahlreichen Partnerorganisationen beiderseits der Grenze., darunter auch die Stadtbibliothek Neuss und der Förderverein „Pro Stadtbibliothek Neuss e.V.“ sowie der finanziellen Unterstützung der Sponsoren und Förderer und der medialen Begleitung durch den WDR.

Das Gesamtprogramm und nähere Informationen unter: https://literarischer-sommer.eu/programm-2024/

Zu den Bildern aller Autor*innen kommen Sie über den Link: https://drive.google.com/drive/folders/121SoYFzzdR9ftFbJM26pf_dtiakpS9ES