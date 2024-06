17.06.2024 - Marionettentheater im Kulturkeller

In der Theaterreihe „Wundertüte“ begrüßt das Kulturamt der Stadt Neuss am Sonntag, 30. Juni 2024, die Koblenzer Puppenspiele mit ihrer Produktion „Der kleine Wassermann“ im Kulturkeller, Oberstraße 17, 41460 Neuss. Das Stück ist für Kinder ab vier Jahren empfohlen. Für die Vorstellung um 16 Uhr gibt es noch Tickets online, bei den bekannten Vorverkaufsstellen oder an der Tageskasse.

Eines Tages bekommen die Wassermanneltern, die am Grunde des Mühlenweihers leben, einen kleinen Jungen mit grünen Haaren und Schwimmhäuten zwischen den Zehen, wie es sich für einen richtigen Wassermann gehört. Bald geht der kleine Wassermann mit seinem Vater und seinem Freund, dem Karpfen Cyprinus, auf Entdeckungsreise. Er lernt sich im Weiher zurechtzufinden, lernt Menschen kennen und erlebt viele Abenteuer.

Mit „Der kleine Wassermann“ zeigen die Koblenzer Puppenspiele ein Marionettentheater nach dem Kinderbuchklassiker von Otfried Preußler über die Neugierde und das Erwachsenwerden. Gespielt wird das Stück von Björn Christian Küpper und Sebastian Moschek. Es dauert etwa 50 Minuten.

Die „Wundertüte“ ist eine Kindertheaterreihe des Kulturamtes der Stadt Neuss und richtet sich an Kinder im Alter von etwa vier bis acht Jahren. Die eingeladenen Theaterleute, Marionetten- und Puppenspieler*innen zeigen Geschichten, die zum Staunen und Mitspielen einladen.

