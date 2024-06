17.06.2024 - Veranstaltungsprogramm der Stadtbibliothek im Juli

Die einen warten voller Sehnsucht auf die Sommerferien und die beginnende Zeit ohne schulische oder berufliche Verpflichtungen, für andere wiederum beginnt die Vorfreude auf das abwechslungsreiche Veranstaltungsprogramm der Stadtbibliothek während des „SommerLeseClubs (SLC)“ oder im „Literarischen Sommer / Literaire Zomer“.

Für diejenigen, die ihren Sommer in Neuss verbringen, hat die Stadtbibliothek im Juli und August nicht nur frischen Lesestoff und Angebote für Spiel und Spaß, sondern auch ein vielseitiges Veranstaltungsprogramm vorbereitet. Im SLC werden Kinder und Jugendliche während der Sommerferien ermuntert, Geschichten zu lesen oder zu hören und sich kreativ mit diesen zu beschäftigen. Auf unterhaltsame und abwechslungsreiche Weise werden dabei die Lesefähigkeiten weiterentwickelt. Alleine oder im Team mit bis zu fünf Personen können alle Altersgruppen teilnehmen und ein Logbuch führen. Der „SommerLeseClub“ kann so zu einem gemeinsamen Erlebnis für Familien oder den Freundeskreis werden. Besonderer Höhepunkt ist in diesem Jahr ein Fotowettbewerb, zu dem alle Mitglieder des SLC ein Foto mit ihrem Lieblingsleseplatz einreichen können. Nähere Informationen über Termine und Angebote sowie die Anmeldeformulare zu den Veranstaltungen finden sich auf der Website: Angebote im SommerLeseClub.

Seit über 20 Jahren unterstützt inzwischen der Förderverein „Pro Stadtbibliothek Neuss e. V.“ die Bibliothek. Über die vielfältigen Aktionen des Vereins können sich nun Interessierte über eine eigene Homepage informieren: Förderverein der Stadtbibliothek Neuss (pro-stadtbibliothek-neuss.de)

Zum 25. Mal bietet der „Literarische Sommer / Literaire Zomer“ wieder inspirierende Einblicke in die aktuelle Literaturszene beiderseits der Grenze. Was im August 2000 mit einem Lesungsprogramm rund ums Thema „Reisen“ in Krefeld, Mönchengladbach und Neuss startete, um Daheimgebliebenen während der Sommerzeit literarische Veranstaltungen zu bieten, fand schnell und begeistert Anklang, sowohl von Seiten des Publikums als auch der Veranstalterinnen. 2002 kamen Lesungen in Venlo hinzu, und bald schlossen sich weitere Städte im Grenzgebiet an – aus dem Titel „Literarischer Sommer am Niederrhein“ – wurde der „Literarische Sommer / Literaire Zomer“. Bereits ab dem ersten Jahr wurden sowohl Autor*innen aus Deutschland als auch den Niederlanden ins Programm aufgenommen.

Im Jubiläumsprogramm 2024 sind 60 Veranstaltungen in 21 Städten mit 30 deutschen, niederländischen und flämischen Autor*innen geplant. Von bekannten Namen bis zu neuen Stimmen, von Prosa über Lyrik bis zum Sachbuch, in Bibliotheken, auf Waldbühnen und in Schlössern – die Lesungen und Gespräche werden auch im Jubiläumsjahr vielfältig! Ebenfalls wieder im Programm sind die literarischen Spaziergänge, die in Aachen, Amsterdam, Düsseldorf, Köln und Venlo Roman-Schauplätzen und Autor*innen nachspüren. Erstmalig im Programm ist in Neuss zum Ende des "25. Literarischen Sommers / Literaire Zomer" ein Austausch über die Leseerfahrungen zu den Titeln des diesjährigen Literarischen Sommers.

Das Gesamtprogramm und nähere Informationen unter: https://literarischer-sommer.eu/programm-2024/

Das Juliprogramm der Stadtbibliothek im Einzelnen:

2. Juli bis 27. August 2024: Start des SommerLeseClubs (SLC) - Fotowettbewerb

Von Dienstag, 2. Juli, bis Dienstag, 27. August, läuft für Kinder, Jugendliche und Familien das Ferienprogramm des SommerLeseClubs. Alle Mitglieder können Bücher lesen oder hören, in spannende Abenteuer eintauchen und das vielseitige Veranstaltungsprogramm der Stadtbibliothek besuchen. Dafür erhalten sie auf Wunsch Stempel in ihren physischen oder digitalen Logbüchern. Wer am Ende mindestens drei Stempel gesammelt hat, erhält eine Einladung zum Abschlussfest am Freitag, 6. September. Besonderer Höhepunkt ist in diesem Jahr ein Fotowettbewerb. Alle Mitglieder des SLC können ihren Lieblingsleseplatz fotografieren und das Foto bis zum 27. August in der Stadtbibliothek einreichen. Nähere Informationen auf der Website.

2. Juli 2024: Aktiv & kreativ: „Gussie“

Der Kölner Autor Christoph Wortberg liest am Dienstag, 2. Juli, um 18 Uhr in der Stadtbibliothek aus seinem neuesten Roman. In dessen Mittelpunkt steht Auguste Adenauer, genannt Gussie. In jungen Jahren heiratete sie den deutlich älteren späteren Bundeskanzler Konrad Adenauer und wurde zur Stiefmutter seiner drei Kinder. Sie selbst schenkte fünf weiteren Kindern das Leben, darunter ist die 1928 geborene Elisabeth „Libeth“ Werhahn, welche über viele Jahre Mitglied des Neusser Stadtrates war. Der Autor schreibt über Gussies soziales und politisches Engagement, beschreibt verschiedene Szenen aus ihrem Leben und geht der Frage nach, wie die Ehe zweier so unterschiedlicher Menschen funktionieren konnte. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit dem Förderverein „Pro Stadtbibliothek e.V.“ statt. Der Eintritt kostet 6 Euro, mit gültigem Bibliotheksausweis ist er frei. Um eine Anmeldung über die Website wird gebeten.

4. Juli 2024: Bilderbuchkino „Lesebär“

Beim Bilderbuchkino „Lesebär“ können Kinder zwischen zwei und fünf Jahren am Donnerstag, 4. Juli, um 15 Uhr in der Stadtbibliothek den kleinen Beuteldachs und seinen Papa bei einem Zoobesuch begleiten. Vorgelesen wird die Geschichte „Der kleine Beuteldachs – ganz schön neugierig!“ von Sven Maria Schröder. Die Bilder zur Geschichte werden im Großformat gezeigt und es wird gemeinsam gerätselt und fantasiert, was als nächstes passieren könnte. Der Eintritt ist frei, eine vorherige Anmeldung nicht notwendig. Weitere Informationen gibt es auf der Website.

5. Juli 2024: Das ist „MachBar“: offener Makerspace!

Am Freitag, 5. Juli, öffnet die Stadtbibliothek um 15 Uhr ihren Kreativraum, damit Kinder ab zehn Jahren mit ihren Familien im Makerspace ihrem Forscher- und Entdeckerdrang nachgehen sowie Geräte und Materialien kennenlernen können. Neben Robotern, Mikroskopen und Nähmaschinen werden an diesem Tag vor allem Geräusche mit der Podcast-Station aufgenommen. Die Teilnahme ist kostenfrei. Um eine Voranmeldung über die Website wird gebeten.

5. Juli 2024: BuchTiger – Vorlesespaß mit Apps

Kinder zwischen vier und sechs Jahren können am Freitag, 5. Juli, um 15 Uhr beim BuchTiger in der Stadtbibliothek Dr. Brumm, Dachs und Pottwal bei einer Urlaubsreise begleiten. Allerdings wird dieser Urlaub gar nicht so entspannt, wie die drei es geplant haben. Bei dieser Veranstaltung wird die Geschichte „Dr. Brumm auf Hula Hula“ von Daniel Napp mithilfe der App Tigerbooks vorgelesen, bei der die Kinder die Geschichte anhand von Animationen zum Leben erwecken können. Der Eintritt ist frei, die Plätze sind jedoch begrenzt, deshalb ist eine Anmeldung über die Website erforderlich.

7. Juli 2024 „Amazing Superbugs“ – Familientag im Feld-Haus

Am Sonntag, 7. Juli, sind kleine und große Gäste zu einem spannenden Familientag ins Feld-Haus eingeladen. Das Clemens Sels Museum Neuss und die Stadtbibliothek bieten gemeinsam um 11 Uhr und um 14 Uhr jeweils einen Comic-Workshop an. Kinder und Jugendliche von zehn bis 14 Jahren können in die Welt der fliegenden, stechenden und krabbelnden Comic-Vorbilder eintauchen und die einzigartigen Kräfte und erstaunlichen Fähigkeiten der tierischen Vorbilder bei der Ausstellung „Amazing Superbugs“ entdecken und eigene Superheldinnen und Superhelden entwickeln. Die Teilnahme ist kostenfrei. Um vorherige Anmeldung über die Website des Clemens Sels Museum Neuss wird gebeten.

Gemeinsam können sich Familien mit Kindern ab fünf Jahren an diesem Tag bei der Superhelden-Familienführung entweder um 12.30 Uhr oder um 15.30 Uhr auf eine aufregende Reise durch die Welt der Superbugs begeben! Im Anschluss an die Führung wird ein Insektenhotel gebaut. Auch hier wird um Anmeldung über die Website des Clemens Sels Museum Neuss gebeten.

8. Juli 2024 MiniBücherwürmchen

Am Montag, 8. Juli, erhalten Babys im Alter von sechs bis zwölf Monaten unter Leitung der pädagogischen Fachkraft Ümmü Akca bei den „MiniBücherwürmchen“ durch rhythmische Geschichten, Lieder, Reime und Spiele wertvolle Impulse für ihre Sprachentwicklung. Es können jeweils acht Babys mit je einer Begleitperson teilnehmen. Die Veranstaltung beginnt um 10.30 Uhr in der Stadtbibliothek und ist für Eltern und Babys kostenlos. Eine vorherige Anmeldung über die Website ist erforderlich, dort lassen sich auch nähere Informationen finden.

8. – 12. Juli 2024: Streng geheim! – die Schreibwerkstatt mit Tobias Steinfeld

Von Montag, 8. Juli, bis Freitag, 12. Juli, findet jeweils von 10 bis 13 Uhr eine Schreibwerkstatt mit dem Jugendbuchautor Tobias Steinfeld statt. Jugendliche zwischen zehn und 14 Jahren können unter dem Motto „Streng geheim!“ zu Meistern des Verborgenen werden und Geschichten schreiben, in denen geheimnisvolle Dinge geschehen. Diese Werkstatt wird gefördert vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen im Rahmen von SchreibLand NRW, einer Initiative des Literaturbüros NRW, unterstützt vom Verband der Bibliotheken in NRW. Die Teilnahme an diesem Wochenprogramm kostet einmalig 15 Euro. Da die Plätze begrenzt sind, ist eine Anmeldung über die Website erforderlich.

16. Juli 2024: Literarischer Sommer: Kristin Höller liest aus „Leute von früher“

Mit der Lesung von Kristin Höller aus „Leute von früher“ wird das Lesungsprogramm der Stadtbibliothek Neuss im „25. Literarischen Sommer / Literaire Zomer“ am Dienstag, 16. Juli, um 19 Uhr eröffnet. Mit ihrem zweiten Roman entführt die 1996 geborene Autorin auf die Insel Strand im nordfriesischen Wattenmeer und in die Zeit von vor 100 Jahren. Die Protagonistin Marlene weiß nach ihrem Studium nicht, was sie machen soll. Deshalb sucht sie sich einen Job als Saisonkraft in einem historischen Dorf auf der Nordseeinsel Strand. Hier erleben die Urlauber alles so, wie es um 1900 war – Brauchtum, Handwerk, Kleidung. Bei ihrer Arbeit im Dorfladen begegnet ihr Janne, die von der Insel stammt, und verliebt sich in sie. Es kommt zu einer ersten Annäherung. Doch immer wieder hat Marlene das mulmige Gefühl, dass etwas nicht stimmt.

Eintrittskarten sind über Eventim im Vorverkauf erhältlich. Nähere Informationen zur Veranstaltung und zum Kartenverkauf über die Website.

18. Juli 2024: Bilderbuchkino „Lesebär“

Am Donnerstag, 18. Juli, können Kinder zwischen zwei und fünf Jahren sich um 15 Uhr in der Stadtbibliothek mit dem kleinen Drachen Kokosnuss auf seinen Geburtstag freuen. In Ingo Siegners Geschichte „Der kleine Drache Kokosnuss und die Geburtstagsparty“ möchte der kleine Drache unbedingt seinen Geburtstag feiern. Doch seine Eltern und Freunde weichen allen Fragen danach aus. Während die Bilder zur Geschichte im Großformat gezeigt werden, können Kinder gemeinsam rätseln und überlegen, was aus der Geburtstagsparty für den kleinen Drachen wird. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Informationen über die Website.

22. Juli 2024: Bücherwürmchen

Um die Sprachentwicklung von Anfang an zu fördern, lädt die Stadtbibliothek Kleinkinder im Alter von zwölf bis 24 Monaten am Montag, 22. Juli, zu den „Bücherwürmchen“ ein. Unter der pädagogischen Leitung von Ümmü Akca werden Eltern oder Großeltern gemeinsam mit ihren Kindern lesen, singen und spielen. Die Veranstaltung beginnt um 10.30 Uhr, die Teilnahme ist kostenfrei. Eine vorherige Anmeldung über die Website ist erforderlich.

29. – 30. Juli 2024: Fotoabenteuer – ein Workshop für junge Fotografie-Talente

Für Fotografie-Interessierte ab zehn Jahren findet von Montag, 29. Juli, bis Dienstag, 30. Juli, jeweils von 14 bis 17 Uhr ein Workshop mit dem Fotokünstler und Designer Peter Roskothen statt. Er erklärt die Grundlagen und zeigt, wie tolle Fotos gelingen. Zum großen Abschluss werden fotografierte „Lieblingsbilder“ in einer kleinen Ausstellung in der Stadtbibliothek gezeigt. Eigene Fotoapparate oder Smartphones und Tablets mit Kamera sollten mitgebracht werden. Pro Person wird ein Materialbeitrag von 10 Euro erhoben. Interessierte melden sich über die Website an.

30. Juli 2024: Literarischer Sommer: Thera Coppens liest aus „Sophie in Weimar“

Mit ihrem Sachbuch „Sophie in Weimar“ bringt die niederländische Autorin Thera Coppens am Dienstag, 30. Juli, um 19 Uhr in der Stadtbibliothek dem Publikum die Großherzogin Sophie von Weimar näher, die im Alter von 18 Jahren die Niederlande als Braut ihres Cousins Großherzog Carl Alexander verließ. Am Ende ihres Lebens kann sie Dank einer Schenkung das erste Literaturarchiv in Deutschland mit Werken von Goethe, Schiller und weiterer namhafter Schriftsteller aufbauen. Die Lesung findet im Rahmen des „25. Literarischen Sommers / Literaire Zomer“ statt. Sie wird im Rahmen des Interreg-Programms Deutschland-Nederland mit Mitteln des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) kofinanziert.

Eintrittskarten sind über Eventim im Vorverkauf erhältlich. Nähere Informationen zur Veranstaltung und zum Kartenverkauf über die Website.

Ausstellungen im Juli

Zum „Literarischen Sommer / Literaire Zomer“ werden im Erker des Erdgeschosses Medien der Autor*innen präsentiert, die im Rahmen des diesjährigen deutsch-niederländischen Literaturfestivals in Neuss und anderen Städten lesen.

Im ersten Obergeschoss der Stadtbibliothek werden Medien zum „Internationalen Tag der Freundschaft“ am 30. Juli gezeigt.

Im Geburtstagsregal im zweiten Obergeschoss finden sich Werke des deutschen Schriftstellers Bernhard Schlink anlässlich seines 80. Geburtstag am 6. Juli, sowie Werke des britischen Schriftstellers John W. Ironmonger, der in diesem Monat 70 Jahre alt wird.

Im Regal „Aus aktuellem Anlass“ im zweiten Obergeschoss werden zum „International-kissing-day“ am 6. Juli Medien unter dem Motto „Die schönsten Liebesgeschichten“ ausgestellt.

