17.09.2024 - Stadtführung zu Heiligen, Hexen und Heldinnen sowie eine „Tierische Spurensuche“ als Rätseltour

Neuss kann auf unterschiedliche Art erkundet werden. So kann man den Spuren besonderer Frauen aus Neuss folgen oder aber spielerisch Spuren von Tieren im Stadtbild suchen.

Johanna Etienne, Pauline Sels, Hester Jonas … diese Namen hat fast jeder schon einmal gehört, aber was weiß man tatsächlich über diese Frauen? Sie sind nur einige der vielen weiblichen Persönlichkeiten, die in Neuss lebten oder mit ihrem Wirken die Stadt geprägt haben. Bei einem heiteren Spaziergang durch die Straßen in der Innenstadt begegnen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an dieser besonderen Stadtführung berühmten Frauen aus den vergangenen Jahrhunderten. Die Tour „Heilige, Hexen, Heldinnen“ findet am Samstag, 28. September 2024, von 16.30 Uhr bis 18 Uhr statt. Die Teilnahme kostet elf Euro. Karten gibt es im Vorverkauf in der Tourist Information Neuss und online unter www.neuss-marketing.de/veranstaltungskalender

Für Grundschulkinder bietet die Tourist Information Neuss eine Rätseltour durch Neuss an, bei der sich die Kids auf eine „Tierische Spurensuche“ begeben.

Im Neusser Stadtbild gibt es viele Tiere, die an Gebäuden, Brunnen oder als Denkmäler zu finden sind. Bei dieser Spurensuche ist es die Aufgabe der Kinder mit Hilfe von Rätseln herauszufinden, welches Tier als nächstes gefunden werden muss. Mit einer Wegbeschreibung und kinderfreundlichen Stadtplänen finden sie den Ort, an dem sich das Tier versteckt hat. Sobald die Jungen und Mädchen es gefunden habt, können sie das folgende Rätsel lösen und sich auf die Suche nach dem nächsten Tier begeben. Insgesamt warten elf Rätsel auf die Kinder, die sie durch Malen, Zahlen verbinden, Labyrinthe durchforsten, fehlende Buchstaben ergänzen und viele mehr lösen müssen. Bei dieser Rätseltour handelt es sich um eine von den Erziehungsberechtigten selbst organisierte Tour. Sie erhalten von der Tourist Information Neuss eine Anleitung, elf Rätselvorlagen und elf Wegbeschreibungen sowie die Lösungen per E-Mail zum Selbstausdrucken. Die Tour ist so konzipiert, dass die Kinder am Ende „einen Schatz“ finden können, den die betreuenden Erwachsenen versteckt haben. Wenn die Tour ohne Schatzsuche geplant werden soll, wird einfach das letzte Rätsel weggelassen. Ein Wimmelbuch und Stadtpläne für die Kinder gibt es kostenfrei in der Tourist Information gegen Vorlage der Buchungsbestätigung dazu. Zusätzlich werden Klemmbretter, Stifte und gegebenenfalls Präsente (für die Schatzsuche) benötigt. Die Rätseltour wird für Kinder im zweiten oder dritten Schuljahr empfohlen, Lesen und Schreiben ist erforderlich. Die „tierische Spurensuche“ durch Neuss dauert etwa zwei bis zweieinhalb Stunden. Die Strecke ist circa einen Kilometer lang und startet an der Tourist Information, das Ende ist im Rosengarten.

Die Rätseltour wird für 32,- Euro pro Gruppe angeboten. Wir empfehlen maximal sechs Kinder pro Gruppe. Tickets können online unter www.neuss-marketing.de/stadtfuehrungen/raetseltour-fuer-kinder-tireisch-spurensuche/ gekauft werden. Spätestens am nächsten Werktag kommen die Unterlagen zum Ausdruck an die hinterlegte E-Mail-Adresse. Pro Kind muss ein Rätselvorlage-Set ausgedruckt werden. Gegen Buchungsvorlage kann dann ein kostenloses Wimmelbuch (Teil eines Rätsels) und Stadtpläne für die Kinder in der Tourist Information Neuss abgeholt werden.