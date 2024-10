17.10.2024 - PV-Ausbau auf städtischen Liegenschaften in vollem Gang

Der Photovoltaikausbau auf dutzenden städtischen Liegenschaften in Neuss nimmt weiter Fahrt auf. Auf dem Dach der Feuerwache Grefrath konnte nun Bürgermeister und Stadtwerke-Aufsichtsratschef Reiner Breuer gemeinsam mit Projektleiter Ernst Thüner von der Stadtwerke Neuss Klimaschutz GmbH die erste errichtete PV-Anlage im Rahmen eines großen Förderprojektes offiziell in Betrieb nehmen. Auf dem Gerätehaus der freiwilligen Feuerwehr ist eine aus 16 Modulen bestehende Anlage mit 6,56 kWpeak installiert worden. Fünf weitere Photovoltaikanlagen wurden ebenfalls in den vergangenen Wochen an der Feuerwache Grimlinghausen, der Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule, dem Jugendclub Vogelsangstraße 55, der Bezirkssportanlage Weckhoven und der Feuerwache Norf errichtet. Weitere 30 Anlagen befinden sich in der Planung und Realisierung.

„Der Photovoltaik-Ausbau auf unseren städtischen Liegenschaften ist ein wichtiges Signal für die Stadt Neuss auf dem Weg zur angestrebten Klimaneutralität. Die gelungene Zu-sammenarbeit der Stadtwerke Neuss Klimaschutz GmbH mit der Gebäudemanagement Neuss Service GmbH trägt hier Früchte und sichert die zügige Umsetzung des Vorhabens“, freute sich Bürgermeister Reiner Breuer bei der Inbetrieb-nahme in luftiger Höhe in Grefrath.

Neuss nutzt Landesförderung

Über das Förderprogramm „progres.nrw“ hatte das Land NRW der Stadt Neuss insgesamt 89 positive Förderbescheide für PV-Anlagen mit Batteriespeichersystemen beschieden. Die Stadt Neuss hatte daraufhin die Stadtwerke Neuss Klimaschutz GmbH mit der Montageplanung und Installation der Anlagen beauftragt. „In Zusammenarbeit mit dem Gebäudemanagement und einem Ingenieurbüro konnten 60 Objekte identifiziert werden, auf denen PV-Anlagen im Sinne der Förderrichtlinie installiert werden können. Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt rund 4,2 Millionen Euro. Hiervon werden 90 Prozent vom Land NRW als Fördergeber bezuschusst,“ berichtet Stephan Lommetz, Vorsitzender der Geschäftsführung der Stadtwerke Neuss.

Großer Beitrag für den Klimaschutz

Die Leistung der errichteten bzw. noch zu errichtenden Anlagen beträgt insgesamt 2.800 kWp. „Die künftig erzeugte Strommenge wird fast 2,6 Millionen Kilowattstunden betragen. Das entspricht dem durchschnittlichen Stromverbrauch von 650 Vier-Personen-Haushalten,“ ergänzt Stadtwerke-Projektleiter Ernst Thüner. Das Batteriesystem hat eine der-art hohe Speicherkapazität, dass damit eine Eigenver-brauchsquote von 80 Prozent möglich sein wird.

