17.12.2024 - Bussen müssen wegen Sperrung Weberstraße umgeleitet werden

Von Freitag, 20. Dezember, bis Montag, 23. Dezember 2024, wird die Weberstraße an der Eisenbahnbrücke erneut vollständig für den Verkehr gesperrt. Der Schülerverkehr ist davon nicht betroffen. Die Busse werden erst nach Beendigung des Schülerverkehrs am Freitag um 14 Uhr die Umleitungen fahren. Die Haltestellen Pomona, Schulzentrum und Stifterstraße, sowie die Haltestelle Weingartstraße/Botanischer Garten in Fahrtrichtung Lukaskrankenhaus können in dieser Zeit nicht angefahren werden. Betroffen sind die Buslinien 843, 844, 848, NE3. 869, 872, 873, 877, sowie die Linie 842 im Spätverkehr.

Linien: 843, 844, NE3, 869, 872, 873, 877 in Richtung Innenstadt

Nach der Haltestelle Südpark erfolgt die Umleitung über die Steubenstraße, den Konrad-Adenauer-Ring, die Jülicher Landstraße sowie die Dreikönigenstraße zur Haltestelle Weingartstraße. Zwischen den Haltestellen Südpark und Weingartstraße werden nur die Ersatzhaltestellen Pomona (auf der Steubenstraße), Moseltraße und Schillerstraße bedient.

Linien: 843, 844, NE2, 869, 872, 873, 877 in Richtung Pomona

Hier werden die Busse den regulären Linienweg über die Bergheimer Straße bedienen.

Linien 848 Richtung Johanna-Etienne-Krankenhaus/Sonderfall Linie 842 in Richtung RheinparkCenter im Spätverkehr

Nach der Haltestelle Hertzstraße folgen die Busse der Umleitung über die Jülicher Landstraße und Dreikönigenstraße zur Haltestelle Weingartstraße. Zwischen den Haltestellen Hertzstraße und Weingartstraße werden die Ersatzhaltestellen Polizeibehörde (vor der Tankstelle), Jülicher Landstraße, Kantstraße und Schillerstraße angefahren.

Linie 848 in Richtung Lukaskrankenhaus

Nach der Haltestelle Friedrich-Ebert-Platz erfolgt die Umleitung durchgehend über die Bergheimer Straße bis zur Haltestelle Pomona auf der Steubenstraße. Als Ersatz werden die Haltestellen Dreikönigenstraße und Neuss Süd S angefahren.

Alle weiteren Infos zu den Umleitungen finden sich online unter https://www.stadtwerke-neuss.de/nahverkehr/fahrplan#3.

Herausgeber:

Stadtwerke Neuss GmbH

Moselstraße 25-27

41464 Neuss



Ihr Ansprechpartner:

Jürgen Scheer

Pressesprecher

E-Mail: juergen.scheer@stadtwerke-neuss.de

Tel.: (02131) 5310 250