17.12.2024 - Weihnachtsspende: Neusser Bauverein unterstützt Kinderstiftung „Lesen bildet“

Der Neusser Bauverein hat in diesem Jahr erneut auf den Versand von Weihnachtskarten verzichtet und stattdessen ein soziales Projekt unterstützt. Geschäftsführer Dirk Reimann und Prokurist Niki Lüdtke überreichten in der Kindertagesstätte „Am Palmstrauch“ einen symbolischen Scheck über 2.000 Euro an Heinz Mölder, den Vorsitzenden der Kinderstiftung „Lesen bildet“. Die Spende soll die wichtige Arbeit der Stiftung fördern, die Kindern und Jugendlichen den Zugang zu Medien und Literatur ermöglicht.

Leseförderung im Mittelpunkt der Aktion

Im Rahmen der Übergabe las Harry Heib, Botschafter der Kinderstiftung, den Kindern aus seinem Buch „Die Weihnachtsmaus“ vor. Mit dieser Aktion möchte die Stiftung nicht nur auf die Bedeutung der Leseförderung hinweisen, sondern auch Begeisterung für Sprache und Literatur wecken. „Die Spende des Bauvereins wird dazu beitragen, dass Projekte der Stiftung weiterhin umgesetzt und ausgebaut werden können“, bedankt sich Stiftungsgründer Heinz Mölder.

Die Geschichte von der Weihnachtsmaus

„Die Weihnachtsmaus“ ist das erste Kinderbuch des Schauspielers Harry Heib, der vor allem durch seine Rolle als „Heinz Allein“ und durch das Theater am Schlachthof bekannt ist. Die Geschichte, die sich auch als Adventskalenderbuch eignet, kann an 24 Tagen gelesen werden. Sie erzählt von einer kleinen Maus, die mit ihren tierischen Freunden das Weihnachtsfest für ein kleines Mädchen rettet. Die Illustrationen stammen von der

Theaterkollegin Julia Jochmann. „Die Kinder der Maxi-Gruppe haben sehr aufmerksam zugehört. Daher werden wir den anderen Kitas, die wir erbaut haben, ebenfalls das Kinderbuch schenken“, sagt Dirk Reimann. Nicht nur die Kinderstiftung „Lesen bildet“, sondern auch die Stadtbibliothek empfiehlt die „sehr lustige Geschichte“ ausdrücklich. Mit seiner Vorleseaktion in der Kindertagesstätte schaffte Harry Heib eine besondere Verbindung zwischen der Freude auf das Lesen und der Weihnachtsstimmung.

Soziale Verantwortung als Teil der Unternehmenskultur

„Für den Neusser Bauverein ist es selbstverständlich, gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen und Initiativen zu unterstützen, die einen nachhaltigen Beitrag zur Entwicklung junger Menschen leisten“, sagt Dirk Reimann bei der Scheckübergabe. Bereits seit mehreren Jahren unterstützt der Bauverein gezielt Projekte, die Bildung und Chancengleichheit fördern. Mit der diesjährigen Spende unterstreicht der Neusser Bauverein sein Engagement für die Förderung von Lesekompetenz und gesellschaftlicher Teilhabe. Die Kinderstiftung „Lesen bildet“ ist eine der zentralen Organisationen in der Region, die sich seit zehn Jahren für diese Ziele einsetzt.

Herausgeber:

Neusser Bauverein GmbH

Haus am Pegel

Am Zollhafen 1

41460 Neuss+49 (0) 21 31 127-439

presse@neusserbauverein.de