18.07.2024 - Lesung „Sophie in Weimar“ fällt aus

Die für Dienstag, 30. Juli 2024, in der Stadtbibliothek Neuss im Rahmen des „25. Literarischen Sommers / 25e Literaire Zomer“ geplante Lesung mit Thera Coppens „Sophie in Weimar“ findet nicht statt.

Das deutsch-niederländische Literaturfestival wird am Dienstag, 20. August 2024, um 19 Uhr mit der Lesung von Stefan Moster aus seinem aktuellen Roman „Bin das noch ich“ fortgesetzt.

Tickets für die Veranstaltungen des „Literarischen Sommers / Literaire Zomer“ in Neuss und den anderen Veranstaltungsorten können online erworben werden. Darüber hinaus können sie telefonisch unter 0163/9275658 oder per Mail unter tickets@literaire-zomer.eu reserviert und an der Abendkasse bezahlt werden.