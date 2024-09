18.09.2024 - „Neuss nachhaltig – wie geht das?“

Die Stadt Neuss lädt am Donnerstag, 19. September 2024, 19 bis 21 Uhr, zu einer Podiumsdiskussion „Neuss nachhaltig - Wie geht das?“ in das Weitz-Zimmer (Eingang gegenüber des Bürgeramtes) des Neusser Rathauses ein. Im Zentrum der interaktiven Veranstaltung steht die Diskussion über die Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie der Stadt Neuss.

Fast täglich spüren wir, dass der Veränderungsdruck in vielen Lebensbereiche so zugenommen hat, dass ein „Weiter-Wie-Bisher“ nicht mehr möglich ist. Zugleich zeigen vielschichtige Krisen wie die Corona-Pandemie, dass neue Chancen eröffnet und lange diskutierte Probleme angegangen werden können. Derzeit wandeln sich die Energiesysteme und die Mobilität wird neu organisiert. Doch wie können wir in einer derart vernetzten Welt, die sich in einem umfassenden Transformationsprozess befindet, Dinge wenden? Wie können uns Forschung, Wirtschaft, Technik, Bildung dabei helfen, Lösungen zu entwickeln?

Um einen solchen Prozess anzustoßen und Antworten auf diese Fragen zu finden, erarbeitet die Stadt Neuss derzeit eine Nachhaltigkeitsstrategie. Zusammen mit Akteuren aus Zivilgesellschaft, Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Verwaltung wurden in gemeinsamen Workshops strategische und operative Ziele erarbeitet. Der spannende Teil, an dem alle Bürger*innen mitwirken können, beginnt in Kürze: Die entwickelten Maßnahmen sollen bis 2030 und darüber hinaus umgesetzt werden. Das geht am besten in gemeinsamen Kooperationen verschiedener Institutionen, Vereine, Unternehmen, Verbände, Bürger*innen, Politik und Verwaltung.

Dr. Klaus Reuter, geschäftsführender Vorstand der LAG 21, wird in einem Impulsvortrag darlegen, was solch eine Strategie umfasst. Im Anschluss daran werden Dr. Matthias Welpmann, Umweltdezernent der Stadt Neuss, Piet Hülsmann, Tischlermeister aus Neuss, Dr. Klaus Reuter und Moderator Dr. Ralf Resch mit dem Publikum darüber diskutieren, wie die Nachhaltigkeit in Neuss im Jahr 2030 sichtbar werden kann.

Diese Veranstaltung bietet eine hervorragende Gelegenheit, sich über die zukünftigen Maßnahmen der Stadt Neuss zur Umsetzung der Strategie zu informieren und sich aktiv an der Diskussion zu beteiligen. Der Eintritt ist frei und eine Anmeldung nicht erforderlich. Das Amt für Stadtgrün, Klima und Umwelt der Stadt Neuss freut sich auf neue Ideen und einen regen Austausch.

Das gesamte Programm der Woche der Nachhaltigkeit 2024 ist hier abrufbar.