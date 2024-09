18.09.2024 - Wochenmarkt wird zum letzten Mal in diesem Jahr zum „Markt mit Musik“

Der Neusser Wochenmarkt auf dem Münsterplatz wird am Samstag, 28. September 2024, wieder zum „Markt mit Musik“. Während die Menschen auf dem Wochenmarkt einkaufen, spielt dazu die Musik. An jedem Samstag bietet der Markt ab 7 Uhr frische und regionale Produkte wie Obst & Gemüse, Wurstwaren, Fisch, Backwaren und Käse direkt vom Bauern. Dabei entwickelt er sich immer mehr zu einem beliebten Treffpunkt für Neusserinnen und Neusser. Denn neben frischen Blumen und frischgebackenem leckeren Kuchen gibt es dort viele nette Gelegenheiten für einen Plausch an einem der Marktstände oder am „Roten Kaffee­Bus“.

Sebastian Busch, ein talentierter Saxophonist, der mit seinem unverwechselbaren Stil die internationale Musikszene prägt, sorgt live von 10 bis 13 Uhr direkt neben dem Quirinusmünster für gute Laune und beste Stimmung. Als Musiker ist Sebastian Busch international unterwegs und fasziniert mit seiner Vielseitigkeit und musikalischen Neugier. Sein Studium an der renommierten Folkwang Universität der Künste in Essen legte den Grundstein für seine außergewöhnliche musikalische Laufbahn. Seine Performances zeichnen sich durch intensive Emotionalität, technischen Feinsinn und eine besondere Verbindung zum Publikum aus. Sebastian Busch ist nicht nur ein begnadeter Musiker, sondern auch ein Künstler, der die Grenzen des Saxophonspiels immer wieder neu auslotet. Eine schöne Ergänzung zur tollen Atmosphäre des Marktgeschehens im Schatten von St. Quirin.