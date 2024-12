18.12.2024 - Öffnungszeiten der Stadtwerke-Einrichtungen an Weihnachten und Silvester

Bäder, Eissporthalle und Sauna

Allen Besuchern, die während der kommenden Feiertage nicht auf ihr Schwimmvergnügen verzichten möchten, steht das Neusser Nordbad am Donnerstag, 26. Dezember, von 10 bis 16 Uhr zur Verfügung. An Heiligabend (24. Dezember), am ersten Weihnachtstag (25. Dezember) sowie an Silvester (31. Dezember) und Neujahr (1. Januar) ist das Nordbad geschlossen.

Die jährlichen Wartungsarbeiten im Südbad sind am 26. Dezember abgeschlossen. Das Bad ist ab Freitag, 27. Dezember, wieder regulär für Besucherinnen und Besucher geöffnet. Lediglich am Silvestertag bleibt das Südbad geschlossen, am Neujahrstag ist es von 12 bis 20 Uhr geöffnet.

Das Stadtbad an der Niederwallstraße, bleibt vom 24. bis 26. Dezember sowie am 1. Januar geschlossen. Am 31. Dezember ist es von 8 bis 13 Uhr geöffnet.

Die Eissporthalle an der Jakob-Koch-Straße ist am 24. und 25. Dezember geschlossen. Am zweiten Weihnachtstag, 26. Dezember, ist die Halle von 12 bis 16 Uhr zum regulären Eislaufen geöffnet. Von 17 bis 19 Uhr findet die „Christmas-Party“ als Eislaufdisco statt. Am Dienstag, 31. Dezember, findet von 10 bis 14 Uhr eine Silvester-Laufzeit statt. Am Neujahrstag, 1. Januar, steht die Eissporthalle den Besuchern von 12 bis 16 Uhr regulär zur Verfügung. Von 17 bis 19 Uhr findet die Neujahrs-Eislaufdisco statt.

Die Saunaanlage WELLNEUSS bleibt am 24. Dezember geschlossen. Für Kurzentschlossene besteht aber an Heiligabend von 10 bis 13 Uhr noch die Möglichkeit zum Gutscheinkauf. Am 25. und 26. Dezember sowie am 1. Januar steht die Anlage den Gästen regulär von 10 bis 23 Uhr zur Verfügung. Am 31. Dezember ist sie von 10 bis 16 Uhr geöffnet.

KundenCenter Nahverkehr und Energie & Wasser

Das KundenCenter Energie & Wasser an der Moselstraße bleibt von Heiligabend bis einschließend Freitag, den 27. Dezember geschlossen. Auch an Silvester und Neujahr ist das KundenCenter geschlossen.

Das KundenCenter Nahverkehr in der Krefelder Straße Heiligabend und an den Weihnachtstagen geschlossen. Silvester hat es von 10 bis 14 Uhr geöffnet. Neujahr bleibt das KundenCenter geschlossen.

Fahrten zu Weihnachten und zum Jahreswechsel

An Heiligabend fahren die Busse bis etwa 17 Uhr nach dem Samstagsfahrplan, am ersten Weihnachtstag ab 8 Uhr, am zweiten Weihnachtstag ganztägig nach dem Sonntagsfahrplan. In der Silvesternacht werden für Nachtschwärmer wieder späte Fahrten angeboten. Die genauen Abfahrtszeiten fin-den sich online in der elektronischen Fahrplanauskunft unter www.stadtwerke-neuss.de/nahverkehr/fahrplan oder in der neuss mobil-App.

Herausgeber:

Stadtwerke Neuss GmbH

Moselstraße 25 - 27

41464 Neuss



Ihr Ansprechpartner:

Jürgen Scheer

Pressesprecher

E-Mail: juergen.scheer@stadtwerke-neuss.de

Tel.: (02131) 5 310 250