19.01.2021 - „Runder Tisch“ zur Stärkung der Neusser City

Mit einer Neuausrichtung der Arbeit und Zusammensetzung des Beirates zum „Innenstadtstärkungsprogramm“ will Bürgermeister Reiner Breuer einen „Runden Tisch“ zur Stärkung der Neusser City schaffen. Eine entsprechende Beratungsunterlage, die der Rathauschef letzte Woche bereits den Spitzen der lokalen Politik im Ältestenrat angekündigt hatte, wurde heute im Verwaltungsvorstand zur Beratung in den Ratsgremien freigegeben.

Der Beirat soll nach Vorstellung des Bürgermeisters in seiner Zusammensetzung „breiter aufgestellt“ werden als bisher. So sollen neben Politik, Vertretern der Zukunftsinitiative Innenstadt (ZIN) und Neuss Marketing auch erstmals die IHK Mittlerer Niederrhein, die Gewerkschaft ver.di, der Handelsverband, die Eigentümer mit über „Haus & Grund“, die Dehoga sowie die unter „Neuss vereint“ zusammen geschlossenen Gastronomiebetriebe aktiv einbinden eingebunden werden.

„Ziel ist, dass wir gemeinsame Ziele und Maßnahmen zur Stärkung der City verabreden, damit wir auch nach Corona und in weiterer Zukunft eine attraktive und lebendige Innenstadt genießen können“, so Breuer. Die Neusser City stehe neben den Auswirkungen der Corona-Pandemie ohnehin vor großen Herausforderungen, die nur in einer gemeinsamen Kraftanstrengung einer Vielzahl von Akteuren bewältigt werden könne. Der Strukturwandel, die Digitalisierung und der Klimaschutz mit nachhaltiger Mobilität erforderten neue Lösungen insbesondere zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität und Erreichbarkeit der Innenstadt. Diesen und weiteren Aufgaben könne sich der Beirat stellen und Vorschläge für und mit der Politik erarbeiten.

(Stadt: 19.01.2021/Spa)