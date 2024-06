19.06.2024 - Mit dem Museum Express unterwegs in der Innenstadt

Nach Abschluss der Bauarbeiten im Untergeschoss findet jetzt die Rückführung der mehrere tausend Objekte umfassenden Sammlung statt. Dazu bleibt das Clemens Sels Museum Neuss vom 17. Juni bis zum 7. Juli 2024 geschlossen.

Trotzdem müssen die Neusserinnen und Neusser in dieser Zeit nicht auf Kunst verzichten: Der Museums Express wird an mehreren Terminen in der Neusser Innenstadt zu sehen sein!

Los geht es am Samstag, 22. Juni 2024, von 10 bis 12 Uhr. Dann steht Sebastian Jung mit seinem Kunstlieferservice der besonderen Art auf dem Wochenmarkt am Münsterplatz. Anschließend geht es auf die Neustraße. Für den Inhalt der Kunstauslieferung sorgt das schweizerisch-dänische Künstlerduo PUTPUT. Die zwei Künstler haben sich intensiv mit der Sels’schen Sammlung auseinandergesetzt und Objekte eigens für das Clemens Sels Museum Neuss kreiert.

Nächster Halt: Mittwoch, 26. Juni 2024, ab 17 Uhr auf dem Feierabendmarkt am Zeughaus und Freitag, 28. Juni 2024, um 18 Uhr zur Klassiknacht im Rosengarten.

Weitere Informationen finden die Besucherinnen und Besucher auf der Website des Museums oder erhalten sie telefonisch an der Museumskasse unter 02131/90 41 41.

Für Ihre Berichterstattung finden Sie ein Foto in unserem Bildarchiv.