19.07.2021 - Familientag im Clemens Sels Museum Neuss

Sonntag ist Familientag! Dazu bietet das Clemens Sels Museum Neuss am kommenden Sonntag, 1. August 2021 neben Führungen für Erwachsene auch zur selben Zeit einen Kreativworkshop für Kinder an. Um 14 Uhr geht Kunstvermittlerin Katharina Kürten durch die aktuelle Sonderausstellung „INTER NATIONES. Die Menschen im römischen Novaesium“ auf eine spannende Zeitreise. Die kurzweilige Führung dauert 60 Minuten und kostet vier Euro, der Eintritt ist wie an jedem ersten Sonntag im Monat frei.

„Spielzeit – Zocken wie die Römer“ heißt es im gleichzeitig stattfindenden Kreativworkshop für Kinder ab sechs Jahren mit Archäologe Jost Auler. Spielen gehörte im alten Rom genauso zum Alltag wie das Arbeiten. Im Neusser Raum gab es neben dem Lager der römischen Soldaten auch eine kleine Siedlung, in der Handwerker, Händler und die Familien der Soldaten wohnten. Kinder mussten zwar im Haushalt helfen, hatten aber auch viel Zeit zum Spielen. Jetzt wird gezockt wie im alten Rom! Der 90minütige Workshop kostet pro Kind vier Euro Teilnahmegebühr plus zwei Euro Materialkosten, der Eintritt ist frei.

Eine weitere Führung durch die Sonderausstellung startet um 15.30 Uhr im Foyer. Unter dem Thema „Von Africa bis Hispania. Römische Soldaten in Novaesium“ erfahren die Besucher und Besucherinnen alles Wissenswerte rund um das Leben in der römischen Garnison der damaligen Zeit. Die Führung kostet 4 Euro pro Person, der Eintritt ist frei.

Eine Anmeldung für alle Angebote ist erforderlich und entweder im Internet unter www.clemens-sels-museum-neuss.de oder telefonisch dienstags bis samstags, 11 bis 17 Uhr, sowie sonntags, 11 bis 18 Uhr, unter 02131/904141 möglich.

(Stand: 19.07.2021)