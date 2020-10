19.10.2020 - Sport im Park

Die coronabedingt etwas andere „Sport im Park“- Saison 2020 ist beendet. Das Sommer-Projekt der Stadt Neuss, kostenlose und offene Fitness- und Gesundheitskurse im Freien für Jedermann anzubieten, wurde auch unter diesen besonderen Umständen sehr gut angenommen. Das Hygiene- und Infektionsschutzkonzept wurde umgesetzt und das diesjährige Motto „gemeinsam mit Abstand trainieren“ ging auf; es kam zu keinerlei Ansteckungen durch Covid19. Insgesamt 6.217 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zählte das Sportamt in diesen vier Monaten. Durchschnittlich waren das 31 Teilnehmerinnen oder Teilnehmer pro Sporteinheit. Bis zu 15 Sporteinheiten pro Woche quer über das Stadtgebiet verteilt wurden angeboten.

Gestartet wurde im Juni und wie in den Jahren zuvor sollte das Projekt bis Ende August laufen. Da aufgrund der Coronapandemie zu Anfang auf die Durchführung der teilnehmerstarken Kurse wie Wassersport und Yoga im Stadtgarten verzichtet und in der Folge vielfach der Wunsch geäußert wurde, das Programm zu verlängern, haben die Neusser Vereine sich mit ihren Trainerinnen und Trainern bereit erklärt, das Projekt bis Ende September auszuweiten.

Den größten Zuspruch erfuhr erneut das Wassersportangebot mit Stand-Up-Paddling und Kanufahren gefolgt von Qi-Gong. Aber auch mit der Teilnahme an den Angeboten Yoga, Fit Mix, Pilates, XCO®-Walking und Rücken Fit, dem Allgemeinen Gesundheitssport und Body-Workout waren die Veranstalter sehr zufrieden. Functional-Training wurde gleich 3x pro Woche angeboten, neben Norf und Hoisten war auch erstmals der Barfußpfad als Trainingsstätte dabei. Sowohl in Hoisten als auch in Norf ersetzte Functional-Training die eigentlich geplanten Trainings auf dem Fitness Parcours bzw. Workout-Park, da die nötige Desinfizierung der Geräte in diesem Rahmen nicht möglich war.

Das Sportamt, der Stadtsportverband, die beteiligten Neusser Sportvereine und die Übungsleiterinnen und Übungsleiter sind mit der Resonanz auch in diesem Jahr mehr als zufrieden. Die hohe Beteiligung und die zahlreichen positiven Rückmeldungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer geben reichlich Zuspruch für die Planung des Programms 2021. Mit dem abwechslungsreichen Angebot konnten alle Altersklassen angesprochen werden und das Ziel, die Freude an der Bewegung zu vermitteln und zum Sporttreiben zu motivieren, wurde mit diesem vierten „Sport im Park“ – Sommer erneut erreicht.

