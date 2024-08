20.08.2024 - Informationsveranstaltung für die Eltern schulpflichtig werdender Kinder

Alle Eltern von Neusser Kindern, die zum Schuljahr 2026/2027 schulpflichtig werden, sind herzlich zu einer Informationsveranstaltung eingeladen. Die Eltern, deren Kinder zwischen dem 1. Oktober 2019 und dem 30. September 2020 geboren wurden, haben hierzu bereits ein Einladungsschreiben erhalten. Sie können sich zwischen drei verschiedenen Terminen entscheiden. Der erste findet am Donnerstag, 22. August in der Aula der Karl-Kreiner-Schule (Gladbacher Straße 60) statt. Die beiden anderen Termine sind in der letzten Augustwoche: am Dienstag, 27. August, in der Mehrzweckhalle an der St. Stephanus-Schule (Birkhofstraße) und am Donnerstag, 29. August, in der Aula der Geschwister-Scholl-Grundschule (Ruhrstraße 38). Alle drei Informationsveranstaltungen beginnen um 19 Uhr und es wird jeweils der gleiche Inhalt besprochen. Unter anderem geht es um die vorschulische Fördermöglichkeit, die vorgezogene Anmeldung zur Grundschule sowie erforderliche Fähigkeiten von Kindern vor der Einschulung. Außerdem haben die anwesenden Eltern die Möglichkeit, ihre Fragen zu stellen. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos und eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig.