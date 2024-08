20.08.2024 - Stadtwerke-Busflotte für Schützenfest beflaggt

In Neuss steigt das Schützenfest-Fieber derzeit täglich. Das macht auch vor den Stadtwerken Neuss nicht halt. Die Mitarbeitenden der Buswerkstatt sind seit Montag damit beschäftigt alle 94 Busse der Stadtwerke mit den offiziellen Fähnchen der Stadt Neuss zu beflaggen.

„Unsere Busse sind täglich in Neuss, Kaarst und Grevenbroich sowie mit dem SB53 auch in Düsseldorf unterwegs. Auf dem Streckennetz bekennen wir uns als lokalverwurzeltes Unternehmen gerne und sichtbar für das Neusser Bürger-Schützenfest. Ein Großteil unserer Kunden aber auch viele Mitarbeiter sind in jedem Jahr aktiv oder als Besucher beim Schützenfest oder auf der Kirmes“, erklärt Stadtwerke-Werkstattmeister Stefan Oehlschlegel, der die Busflaggung in diesem Jahr wieder koordiniert.

Die Stadtwerke Neuss sind auch in diesem Jahr wieder Hauptsponsor des Neusser Bürger-Schützenfestes. Gerade die Verkehrsbetriebe der Stadtwerke sind an den Kirmes- und Schützenfesttagen im Großeinsatz und bieten hierfür unter anderem auch extra einen Sonderfahrplan an.

