20.08.2024 - Tage der offenen Tür und Anmeldetermine im Rahmen des Anmeldeverfahrens 2025/2026 an den städtischen Neusser Grundschulen

In den kommenden Wochen finden an den städtischen Grundschulen in Neuss die Tage der offenen Tür für das Schuljahr 2025/2026 statt. Während der Termine haben Eltern und Schüler*innen die Möglichkeit, die Schulen zu besichtigen, sich einen Eindruck vom Schulleben zu verschaffen und mit den Schulleitungen bzw. den verantwortlichen Lehrer*innen Gespräche über die Anforderungen, Möglichkeiten und Angebote der Schulen zu führen.

Auch die Anmeldetermine in den kommenden Monaten für das Schuljahr 2025/2026 stehen nun fest.

Weiterführende Informationen zu den Tagen der offenen Tür und zu den Anmeldeterminen gibt es in der Broschüre "Grundschulen in Neuss". Dort sind auch Kontaktdaten der Schulen aufgeführt.

Die Termine im Einzelnen (sortiert nach Postleitzahlenbereichen):