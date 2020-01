Anders als in den Vorjahren findet Sportlerehrung in diesem Jahr nicht schon Ende Januar, sondern am Dienstag, 10. März 2020, 18.30 Uhr, statt. Im großen Saal des Neusser Zeughauses, Markt 42-44, werden die Sportlerinnen und Sportler für ihre Erfolge bei internationalen und nationalen Meisterschaften im Jahr 2019 ausgezeichnet.