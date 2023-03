22.03.2023 - Comeback der Meisterwerke: Öffentliche Führung im Museum

Sonntag ist Museumstag: Am kommenden Sonntag, 26. März 2023 heißt es um 15 Uhr „Comeback. Gerettete Meisterwerke neu entdecken“. Die Besucherinnen und Besucher können sich auf neue Impulse in den Sammlungsbereichen freuen und ausgewählte Meisterwerke in den Blick nehmen.

Die jeweils 60minütigen Führungen kosten 4 Euro zuzüglich Eintritt pro Person. Eine Anmeldung über die Website des Museums oder telefonisch ist erforderlich.

Aktuelle Informationen finden die Besucher*innen auf der Website des Museums www.clemens-sels-museum-neuss.de oder erhalten sie telefonisch an der Museumskasse unter 02131/90 41 41.

